ODBIO SUPRUGU PA ZAŽALIO: užasno što mu je učinila!

Anastacia Tasch (44) s Floride, optužena je za obiteljsko nasilje nakon što je, prema pisanju New York Posta, supruga zgrabila za penis tolikom jačinom da je nesretnik jedva bio u stanju stati na noge te je morao zatražiti liječničku pomoć.

Tasch je supruga napala dok je on spavao. Kako su kroz policijski očevid doznali, suprug nije želio spolne odnose, a svoje je odbijanje svakako zažalio, jer mu je supruga doslovce slomila penis.

