Ocu kamatara pripala sva imovina žrtava: Prvi put u povijesti sudit će se mrtvom čovjeku

Autor: Dnevno

Oštećenici Mire Ćalušića koji je nepravomoćno osuđen za lihvarenje desetaka ljudi, koji su zbog potpisanih ugovora s njim izgubili stanove, kuće, novac, i dalje čekaju pravdu. Naime, Ćalušić je u međuvremenu poginuo, iako oštećenici smatraju da je lažirao smrt, te čak vjeruju i da su ga neki vidjeli, no za to nemaju dokaze, a sva njegova imovina rješenjem o nasljeđivanju prepisana je njegovom ocu. Među tom imovinom imovina je i ljudi koji su tužili Ćalušića za lihvarske ugovore.

”Postupak se vodi na isti način kao što se vodi i protiv žive osobe”, objasnio je bivši sudac i odvjetnik Branko Šerić za Provjereno. koje je 2012. godine okupilo sve one koji su tvrdili da ih je Ćalušić, koji je imao mjenjačnice te je posuđivao ljudima novac, uz kamatu, za koju je sam tvrdio da je nikad nije zaračunao, oštetio.

Kobni fiducijalni ugovori

Neki su od tih ljudi od njega pozajmljivali novac direktno, a neki su dolazili preko posrednika. ”Ostao sam bez kuće na moru u vrijednosti više od 300 tisuća eura”, ”Ostao sam bez 28 tisuća eura keša i 80 tisuća eura stana”, ”Ostala sam bez stana od 100 tisuća eura”, prepričale su žrtve za Provjereno u studenom 2012. godine.

Navodi se kako je riječ o ljudima koji su zbog raznih razloga već bili u financijskim provlemima, a onda su upali u dodatne probleme jer su kažu vraćali dug s ogromni kamatama.

"Potpisivali su fiducijalne ugovore, što znači da se, ako se taj golemi dug ne vrati, ide u oduzimanje nekretnine. Po zakonu to ne ide automatski", navodi Provjereno.









Tužitelji su imali mogućnost?

Odvjetnica Frane Ćalušića, Višnja Drenški-Lasan tvrdi kako su dužnici imali mogućnost otplate duga bez da im se oduzima nekretnina. ”Javni bilježnik ponovno poziva dužnika i kaže: ‘Posudio si 20 tisuća eura, protekao ti je rok, nisi vratio, sad ti donosimo odluku da si dužan to vratiti u određenom roku.’ I ti na tu odluku možeš izjaviti žalbu, ali možeš i djelovati, možeš svoju nekretninu prodati, vratiti 20 tisuća eura”, rekla je Ćalušićeva odvjetnica.

No, žrtve tvrde nije to išlo baš tako lako. ”Na svu nekretninu tog gospodina je sjeo, da on nije ništa mogao prodati, i od šoka od svih tih situacija. Čak mu je i prijetio. I na kraju je taj gospodin tragično završio”, izjavila je žrtva 2012. godine.

“Pokušao me ubiti”

Miro Ćalušić se tada branio: "Nikad nisam uzeo kamatu u životu. Nisam im posudio novac radi kamate, nego su imali ti ljudi ideje koje im nisu uspjele, a meni su dali u garanciju svoje nekretnine. Htio sam pomoći ljudima, što bi se meni vratilo u mom poslu koji radim, to mi je osnovni posao – mjenjačnica."









Gospođa iz Kutine koja sad živi u Njemačkoj ispričala je pak kako je Ćalušiću dala punomoć kako bi joj realizirao hipotekarni kredit u Austriji, te kako je pritom tražio ključeve od njezina stana na Čiovu kako bi s procjeniteljem mogao u njega ući.

Nakon tjedan dana kad ga je kontaktirala, jer se nije javljao, Ćalušić joj je, tvrdi, rekao da zaboravi na stan i da stana više nema. ”Na Pagu je kod javnog bilježnika prodao moj stan tom svom ortaku koji radi za njega neke sitne poslove”, govori.

Jednu od osoba koje su pokrenule tužbu navodno je pokušao i ubiti, za što postoji i prijava policiji. ”Ja sam ušla u tu kuću jedne obitelji, izletio je Anđelić s urlicima. Moja kći je sjedila kraj mene, ona je minijaturna cura i on je izletio van i zgrabio me za vrat, počeo daviti. Kasnije kad je vidio što je napravio, valjda se prestrašio, vikao je: ‘Tebe nisam smio, tebe nisam smio”’, prepričala je žena.

Nepravomoćno osuđen na šest i pol godina

Zbog zelenaških, lihvarskih ugovora i kamatarenja Miro Ćalušić osuđen je na šest i pol godina zatvora. Do pravomoćne presude nije došlo jer je otišao u Bosnu i Hercegovinu, gdje je nakon automobilske nesreće proglašen mrtvim, a imovinu je naslijedio njegov otac. Žrtve, kako se sami nazivaju, uvjerene su da je smrt Mire Ćalušića inscenirana upravo zbog nasljeđivanja imovine. ”Mi smo tražili ekshumaciju, DORH nas je odbio”, kazala je jedna od navodni žrtava.









Ocu pripalo sve, nastavlja provoditi ovrhe

Frano Ćalušić nakon sinove smrti nastavio je provoditi ovrhe na nekretninama, a Državno odvjetništvo je 2019. te iste nekretnine pokušavalo oduzeti. Sastavljen je zahtjev za povrat nezakonito stečene imovine, a u njemu su detaljno opisane nezakonite radnje.

”Miro Ćalušić bavio se djelatnošću da je iskorištavajući nuždu i lakomislenost drugih osoba s njima ugovorio za sebe imovinsku korist koja je u očitom nerazmjeru s onim što je on dao. Predlažem da sud oduzme imovinsku korist od Frane Ćalušića, i to od imovine koju je imenovani kao jedini nasljednik stekao”, priopćili su iz DORH-a.

Ovaj je zahtjev za oduzimanjem imovinske koristi od gotovo 30 milijuna kuna nedavno prihvaćen na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Odvjetnik Branko Šerić pojasnio je kako će izgledati rasprava

”U tom se postupku utvrđuje da je ta osoba počinila protupravne radnje i da je s tim istim radnjama stekla protupravno stečenu imovinsku korist. Ovdje imamo jednu specifičnu situaciju u vezi s tim hoće li se svi dokazi ponovno izvoditi.”

Miro Ćalušić, koji je proglašen mrtvim, imat će svojeg pravnog zastupnika, a njegov otac moći će ispitivati svjedoke ako sud tako odluči. Bit će to dakle, prva sudska rasprava otkako je države na kojoj neće sudjelovati osoba koje se rasprava tiče jer je – preminula.