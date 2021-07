NOVI DETALJI O ISTRAZI NAPADAČA NA ŽENE: Niševiću pretresli stan, policiji rekao da je građevinski radnik

Autor: L.D.

“Ovaj u sivoj robi je stopirao i ja sam upravo ovog lika prevezao do Srinjina”, rekao je jedan gospodin kada je u subotu tijekom jutra ugledao stravičnu snimku i tekst o napadu na 52-godišnju Nevenku Margetu na Firulama. Tada se još nije znalo za drugu ženu, a za to vrijeme je napadač mirno podigao palac gore te se odvezao tuđim vozilom do svoje destinacije, piše SlobodnaDalmacija.

Damir Margeta, suprug žene koja je prva napadnuta smatra kako je za uhićenje napadača ključno bilo objavljivanje snimki napada te se zahvalio mještanima Srinjina i Podstrane koji su pomogli policiji uloviti 28-godišnjeg napadača, Aleksandra Niševića iz Gline, koji je osim njegove žene na Firulama, napao i 40-godišnju Kristinu U., petsto metara dalje, u ulici Antuna Branka Šimića..

“Zahvaljujem građanima, policiji i medijima i svim ovim divnim ljudima, ali ključno je bilo što smo odmah znali gdje da tražimo ovog idiota, a u tome su mi pomogli i moji prijatelji, suborci iz Četvrte gardijske brigade”, rekao je Margeta, naglasivši da mu je kuća puna ljudi, a što je najvažnije da je njegovoj Nevenki puno bolje, ali da je još uvijek pod šokom.

Prijavljen za dva pokušaja ubojstva

Dodao je da su ljudi izlazili iz kuća, na ceste, puteve i svugdje gdje su god mogli te dojavljivali kretanje bjegunca. Neki su ga vidjeli, većina njih nije, kako kaže, ali je bitno da je na kraju uhićen.

“Policija je uvijek znala, zahvaljujući svemu ovome, njegovu trasu bježanja”, rekao je Margeta.

Niševića je splitska policija prijavila za dva kaznena djela pokušaja ubojstva na štetu 52-godišnjakinje i 40-godišnjakinje.

“Naime, 28-godišnjaka se sumnjiči da je jučer, u ugostiteljskom objektu na plaži Firule, oko 07.15 sati s leđa, bocom u glavu udario oštećenu 52-godišnjakinju, a kad je ista pala na tlo nastavio ju je udarati šakama po glavi i vratu te je hvatati rukama za vrat. Nadalje, istog se sumnjiči da je istoga dana oko 07.45 sati u ulici Antuna Branka Šimića u Split s leđa, više puta, kamenom u glavu udario oštećenu 40-godišnjakinju te ju je potom nastavio tuči šakama po glavi. Nakon pružene liječničke pomoći utvrđeno je kako je 52-godišnjakinja zadobila lakše tjelesne ozljede, a 40-godišnjakinja tešku tjelesnu ozljedu noge. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela pokušaj ubojstva 28-godišnjak će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.” stoji u priopćenju dostavljenom medijima.

Pretresli mu stan, čeka ga stručni pregled

Splitska odvjetnica Ivana Šamija brani Niševića, a tijekom nedjelje je bila s njim, prilikom pretresa stana u kojem živi, a nalazi se i na Županijskom odvjetništvu gdje bi Nišević trebao iznijeti obranu, ako bude sposoban.









Doznaje se i da će biti pregledan od strane stručnjaka.

Nišević je policiji rekao da je građevinski radnik i da je ovdje neko vrijeme radio na bauštelama, a neki govore da je i ovisnik, žrtve su tu njegovu ovisnost doživjele kao pijanstvo. Jer Margeta je rekla da joj se činilo da je napadač bio pijan. Nitko pouzdano ne zna kada je došao u Srinjine, no sumnjaju da je iz tog mjesta došao kod prijatelja kojeg je najvjerojatnije upoznao u zatvoru.

Hladan i beskrupulozan

“Ovog lika sam vidio u Žrnovnici prije par dana kako ulazi u autobus na putu za obližnje Srinjine, a kad je objavljena snimka jedan čovjek mi kaže da mu je baš ovaj lik ukrao prije dva-tri dana bicikl”, rekao je mještanin koji kaže da je prava sreća što je počinitelj uhićen prije noći jer im žene od straha ne bi zaspale.

Osim što je Nišević kriminalac s dosjeom, prilično je hladan i beskrupulozan, ako je suditi prema njegovim objavama na društvenim mrežama.









“Imam ukupno tri emocije: gladan sam, spava mi se i trebaju mi pare”, pisao je na Facebooku s kojeg se već prije šest godina odjavio navodeći da tamo nema dostojne sugovornike.

Izričito je neprijateljski nastrojen prema ženama pa je tako svojevremeno napisao:

“Ako je voliš pusti je, ako ti se vrati, pucaj joj u glavu, ako ustane i krene da ti se vrati, onda bježi u pičku materinu jer to su vražja posla”, napisao je Nišević.

“Svi mi kažu ajde dečko uzmi nešto i radi, ali meni se ne radi”, pisao je tada Nišević koji je ugasio svoj status na ‘fejsu’.