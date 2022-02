‘NOGOM U USTA’ Marinko prebio volontera Civilne zaštite jer ga nije pustio da kupi cigarete

Autor: L.B.

Marinko (34) proglašen je krivim i osuđen jer je u Varaždinu pretukao i teško ozlijedio volontera Civilne zaštite.

Naime, prema nepravomoćnoj presudi, on je u travnju 2020. oko 17 sati ispred dućana Kitro u Ulici Eugena Kumičića u Varaždinu, “revoltiran što mu volonter Civile zaštite grada nakon verbalnog sukoba snima registarsku oznaku skutera, u cilju da ga teško tjelesno ozlijedi krenuo prema njemu”, piše Danica.

‘Četiri minute do 17 sati’

“Lijevom nogom udario ga je po ruci, zbog čega je volonteru ispao mobitel, pa kad se sagnuo da ga digne, udario ga je nogom u lice, da bi se, a nakon što ga je volonter srušio na pod, digao i lijevom nogom ga udario u bok, nanijevši mu pritom prijelom nosnih kostiju s pomakom, ozljedu teške naravi”, stoji u presudi.

Marinko je ovih dana osuđen na šest mjeseci uvjetnog zatvora te mora platiti 1000 kuna sudskih troškova. Može se žaliti na presudu. Na sudu je rekao da nije kriv žaleći se kako je četiri minute prije 17 sati htio ući u dućan po cigarete, ali ga volonter nije pustio. Volonter ga je napadao i nasrtao na njega, a on se samo branio, kaže.

‘Kad sam se sagnuo, udario me nogom u usta’

No, volonter Civilne zaštite podsjeća kako su u vrijeme prvog vala pandemije trgovine radile do 17 sati te su iz Kitroa zvali koordinatore volontera žaleći se da ne mogu uvesti red. Marinku je tada rekao da ne može u dućan jer je prošlo 17 sati, ali napadač je tvrdio da je pet minuta do 17.

Napao ga je kad je krenuo snimiti njegov skuter i registarsku oznaku.

“Udario me nogom po ruci pa mi je ispao mobitel. Kad sam se sagnuo, udario me nogom u usta. Uspio sam ga uloviti za nogu i srušiti na tlo, a on se potom digao i udario me nogom u bubrege. Uspio sam nazvati koordinatoricu koja je brzo stigla i dala mi maramicu jer sam krvario iz nosa.

Kada su rekli da je pozvana policija, napadač je sjeo na svoj skuter i pobjegao”, ispričao je volonter varaždinske Civilne zaštite na suđenju.