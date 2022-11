NIJE MU JASNO ŠTO JE TU ČUDNO! Splićanin silovao mentalno zaostalu kćer: Rodila je, a sud mu smanjio kaznu

Autor: Dnevno.hr

Stiglo je rješenje na žalbu sudu u još jednom mučnom predmetu.

Naime, Visoki kazneni sud djelomično je prihvatio žalbu B.T. i smanjio mu s 20 na 16 godina zatvorsku kaznu zbog dva nedjela protiv spolne slobode nad bolesnom i lakše mentalno zaostalom 17-godišnjom kćeri koja je nakon silovanja rodila, izvijestio je prizivni sud.

Sud je priopćio da je prihvatio žalbu optuženika i preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Splitu u odluci o kazni kojom je B.T. nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina.





Dovoljno star za smanjenje kazne?

Prizivni sud je precizirao da je prihvatio prvostupanjsku pojedinačnu kaznu od 13 godina za prvo kazneno djelo, ali je za drugo utvrdio kaznu zatvora od sedam godina te dosudio jedinstvenu kaznu od 16 godina zatvora.

Apelacijski sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno cijenio optuženiku otegotne okolnosti ranijeg višestrukog osuđivanja zbog obiteljskog nasilja, ali nije utvrdio i dovoljno vrednovao olakotne okolnosti. Kao olakotne okolnosti koje je prvostupanjski sud trebao vrednovati, Visoki kazneni sud ističe optuženikovu dob i status umirovljenika (60 godina).

“Visoki kazneni sud je zbog toga zaključio da pojedinačna kazna zatvora koju je utvrdio prvostupanjski sud za drugo kazneno djelo, kao i izrečena jedinstvena kazna zatvora nisu adekvatne svim okolnostima pa je presudu preinačio u odluci o kažnjavanju”, pojasnio je sud.

Podsjećamo, B.T. je osuđen jer je u dva navrata 2017. uporabom sile u obiteljskom stanu izvršio spolni odnošaj sa svojom kćeri od 17 godina s kojom je živio. Sud je izvijestio kako je žrtva posebno ranjiva zbog bolesti i invaliditeta (laka mentalna zaostalost) te da je djevojčica nakon počinjenja prvog kaznenog djela ostala trudna i potom rodila.

Za B.T. je tijekom postupka utvrđeno da je ubrojiv i da nema izraženijih psihičkih poteškoća, iako je tijekom suđenja postalo jasno da je njemu ovakvo ponašanje bilo normalno i razumljivo te je iskazivao čuđenje takvim interesom i uplitanjem policije i pravosuđa u, kako je rekao, njihove obiteljske stvari.

Usprkos njegovom negiranju, krunski dokaz koji je dokazao njegovu krivnju bila je DNK analiza koja je pokazala da je baš on otac djeteta kojeg je rodila njegova kćer. Nakon što mu je to predočeno, rekao je ravnodušno da će on u tom slučaju priznati da je dijete njegovo, pisala je tada Slobodna Dalmacija.