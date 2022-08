NIJE GA UBIO METAK ČETNIKA, VEĆ ROĐENI BRAT! Tužan kraj veterana Domovinskog rata i legende grada: Konačno stigla optužnica

Autor: Doris Vučić

Rafalom iz kalašnjikova prije pet mjeseci Milenko Radulović (47) ugasio je život vlastita brata Mitra Radulovića (52), kao i susjedova maloljetnog sina. Protiv monstruma iz Ploča ovih je dana podignuta optužnica za dvostruko ubojstvo, kao i za nedozvoljeno držanje oružja.

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku u optužnici je navelo kako je Radulović u dječaka ispucao više hitaca iz automatske puške dok je hodao prema školi, a potom je tog kobnog 25. ožujka koju minutu prije osam sati ubio i svog starijeg brata ratnog veterana kojeg su u Pločama svi poznavali i zvali “Kraljem željeza”.

Nakon krvavog pohoda Milenko je sjeo u auto, no brzo je uhićen, a sumnjalo se i da je rastrojeni ubojica imao listu za odstrel pa je njegovim uhićenjem spriječena tragedija većih razmjera. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da mu se produlji istražni zatvor koji mu je nakon uhićenja određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i teških okolnosti počinjenja djela.





Podsjetimo, ubijeni Mitar bio je, kako bi se reklo, gradska legenda. Skupljao je željezo i stari papir koje je prevozio u kolicima koja su bila njegov zaštitni znak. Svakog dana bi propješačio najmanje deset kilometara kroz gradske ulice, a svoga posla se nije sramio.

“Ništa mi nije teško raditi i ne stidim se nikakvoga posla. U ovim kolicima u zadnje sam četiri godine prevezao preko 200 tona željeza. Nažalost, prije je bila bolja cijena, oko jedne kune po kilogramu, a sada moram biti zadovoljan kada ga prodam za upola manju cijenu. Uz to, kad platim porez i druga davanja, ne ostane baš previše. Ipak volim ovaj posao, o kojem do prije nekoliko godina ništa nisam znao. Stalno sam u kontaktu s ljudima, a po potrebi obavljam i sve vrste fizičkih poslova, od čišćenja podruma do nošenja namještaja na više katove u zgradama. Nekada sam prodavao ribu i voće, ali u zadnje vrijeme posvetio sam se samo željeznom otpadu i starom papiru, kojih zaista ima dosta“, rekao je svojedobno za portal Rogotin.

U životu se nagledao svačega. U Domovinskom ratu se borio četiri godine, 1992. i 1993. bio je pripadnik udarne Četvrte gardijske brigade, a nakon toga priključio se neretvanskoj 116. brigadi HV-a. Prošao je brojna bojišta od Dubrovnika do Maslenice.