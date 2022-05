NI BOG IM VIŠE NE MOŽE POMOĆI! Stigle presude griješnom Fra Šimi i fatalnoj bankarici nakon 10 godina sudske trakavice

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Dinko Mešin, sudac splitskog Županijskog suda, u četvrtak ujutro i službeno obznanio presudu fra Šimi Nimicu i bivšoj bankarici Jasmini Bilonić, napokon će biti, izricanjem uvjetnih osuda, završen desetogodišnji proces koji je izazvao veliko zanimanje javnosti.

Iako su deset godina poricali krivnju i tvrdili da nisu krivi za to što ih se teretilo, i fra Nimac i nekadašnja direktorica Sektora privatnog bankarstva Splitske banke za Hrvatsku Jasmina Bilonić su na završnoj raspravi priznali krivnju i pokajali se. Dobili su kaznu od jedne godine zatvora uz rok kušnje od četiri godine te da u roku od dvije godine moraju nadoknaditi prouzročenu štetu. S obzirom na blokirani novac i oduzete pokretnine, procjena je da će morati vratiti još nešto više od polovice od gotovo 10 milijuna kuna, piše Jutarnji.

Trebalo je izmijeniti pravni opis i kvalifikaciju djela pa se njih dvoje više ne tereti za zlouporabu za što je po starom Kaznenom zakonu bila predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina, već po izmijenjenom KZ-u iz 2013. godine za zlouporabu za koju je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina kako bi se ovaj dogovor tužiteljstva i obrana mogao i ostvariti.

“Smatram se krivim i izražavam žaljenje zbog svih ovih djela, u ovih deset godina moj je život mogao biti drukčiji i ići drugim smjerom. Tražim oprost od svojih nadređenih i svih onih kojima sam nanio štetu, jako mi je žao. Poučen ovim iskustvom mogu sa sigurnošću reći da više nikad neću počiniti nikakvo kazneno djelo”, rekao je fra Nimac, koji od izbijanja afere živi povučenim životom u samostanu, izoliran od javnosti, skromno i bez prihoda, baveći se samo poljoprivredom i obrađivanjem maslina.

“Smatram se krivom, žao mi je što je došlo do ove situacije i što sam na neki način povrijedila one koje nisam htjela. Dovela sam u nezavidnu situaciju i moje nadređene i moje kolege”, rekla je Bilonić, koja, pak, kako je rekla na početku ponovljenog suđenja, nakon odlaska iz banke radi kao konzultantica za plaću od 20 do 30 tisuća kuna mjesečno.