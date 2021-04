NEVJEROJATAN SLUČAJ U SPLITU: Pijanom mladiću koji je udario djeda i unuku (2) određen istražni zatvor, malenu je iz automobila izvlačila mama muškarca koji je propucan u Klisu

Autor: M.V.

Ubrzo nakon počinjenja prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 73-godišnji muškarac i 2-godišnja djevojčica u Splitu, 24-godišnji vozač automobila, onaj koji je vozeći u alkoholiziranom stanju i prouzročio nesreću uhićen je i priveden pritvorskom nadzorniku, no sada mu je sud odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog straha od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, on je u petak u popodnevnim satima, vozeći Suzuki prednjim dijelom osobnog vozila udario u drugo osobno vozilo marke Audi koje se kretalo ulicom Mažuranićevo šetalište, nakon čega je došlo do zanašanja i slijetanja Audija izvan jugozapadnog ruba raskrižja gdje je udario u dvije osobe. Utvrđeno je kako je netom prije ove nesreće pruzročio još jednu, udarivši u drugi automobil, no tada je napustio mjesto nesreće.

Kako javlja Slobodna Dalmacija, djevojčica je hospitalizirana u KBC Split gdje se bori za svoj život, no trenutno je stabilno. U nesreći su joj ozlijeđena prsa i ima unutarnje krvarenje, a slomljena joj je i pubična kost te ima rupturu jetre. S druge strane, muškarac, djed djevojčice, hospitaliziran je s prijelomom zdjelice, obostranom frakturom rebara, rupturom slezene i krvarenjem u bubregu.

Splet okolnosti

Kako javlja ovaj medij, djevojčicu je zapravo spasila majka muškarca kojem je prije nekoliko dana pucano u glavu u Klisu i koji je ubrzo nakon toga preminuo. Vraćala se naime iz bolnice gdje je potpisala kako će organe 32-godišnjeg sina donirati.

Tvrdi kako je prolaskom pokraj mjesta događaja ugledala malene čizme između automobila i zida, a činilo se kako djetetu nitko ne pomaže. Istrčala je iz automobila i pohitala pomoći djevojčici, a onda su joj se pridružili i ostali okupljeni.









“Izvukla san je, bila mi je u rukama, ja je mazim po leđima, a vidim da su ozljede strašne… Okrenula sam je na bok, krv iz usta joj išla, gledam joj plave okice, crna po licu od gareži i izranjavanja. Tri puta je, dok sam je držala, dolazila svijesti i gubila je… Došla bi svijesti, ispustila zvuk kao da hoće plakati, a onda bi joj se oči okrenule, usnice pobijelile i onesvijestila bi se… I tako tri-četiri puta. Tada sam čula sirenu Hitne pomoći i potrčala sam s djetetom u rukama prema njima kroz križanje”, rekla je.

Inače, mladiću je izmjeren 1,31 promil alkohola u krvi, a sam je priznao sve za što ga se tereti. Rekao je kako se nakon prve nesreće ničega ne sjeća te da ne zna kako je došlo do druge.

Rekao je da mu je jako žao što je uništio život obitelji unesrećene djevojčice i djeda, ali i svoj i svoje obitelji te da se jako kaje zbog svega.