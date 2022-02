NEUTJEŠNI NENAD ZAPLAKAO ZBOG SUSRETA U BEOGRADU! Riječi oca slamaju srce: ‘On je dao cijeli svijet’

Autor: D.V

Smireno i prije svega dostojanstveno ponašanje Nenada Periša, oca koji u Beogradu već mjesec dana proživljava agoniju koju niti jedan roditelj ne bi trebao doživjeti, fasciniralo je cijelu regiju, koja se zajedno s njim nada sretnom završetku potrage za Matejem.

Nenad niti jednom nije izgubio živce niti odbrusio novinarima, uvijek odgovara odmjereno, imajući razumijevanja čak i za pojedince koji šie neprovjerene informacije i kojekakve spekulacije o nestanku njegova 27-godišnjeg sina.

Kako kaže, ne vjeruje da ljudi to rade iz nekih krivih razloga, a u svojim se javnim istupima više se puta zahvaljivao na potpori koju je dobio od ljudi koji ga ne poznaju.

‘Ovo nije puka fraza’

U jutarnjem programu TV Prve, gdje je Periš iznio nove informacije o ovom slučaju, voditelj mu je jasno dao do znanja da je njegovo dostojanstveno ponašanje fasciniralo tisuće ljudi.

“Osjećam to što govoriš i ovo nije puka fraza. Znam da ljudi to osjećaju i nevjerojatno je kolika je to podrška, nevjerojatno je koliko ti znači u trenutku kada si pao. Htio sam još reći ovo – policija radi svoj posao i to mogu potvrditi gdje god treba. Nikad neću prestati to ponavljati, rade što trebaju kao ljudi i kao profesionalci i hvala im na tome”, rekao je Nenad u nedjelju ujutro.

“Što se tiče mog odnosa prema javnosti, vjerujte mi, radije bih otišao u šumu i prošetao. Neke stvari u razgovoru se ponovno prožive pa te gurnu još dublje… No, moja je prijateljska dužnost da ljudima kažem istinu”, pojasnio je pa se rasplakao govoreći o jednom slučajnom susretu u Beogradu.

‘Treba živjeti punim plućima’

Naime, neki dan tijekom šetnje sreo je starijeg gospodina, koji ga je prepoznao.

"Pitao me ' jesi li ti Nenad', na što sam odogorio potvrdno. On mi je rekao 'ne znam što da ti kažem, ali da mogu dao bih ti nešto'. Dao mi je čokoladicu. I što da kažem, on je dao cijeli svijet, nije to bila samo pločica. To je bio cijeli svijet. To su bile sve emocije koje mi je mogao dati. Zato moramo biti bolji ljudi i nikad ne smijemo zaboraviti da neka čokolada znači cijeli svijat ", brišući suze rekao je otac nestalog mladića.









Dodao je i da smo mi “svi ljudi, samo to ponekad zaboravimo”.

“Nismo krivi, događa se. Ali treba živjeti punim plućima, voljeti ljude i biti iskren. Život je lijep”, zaključio je Nenad Periš.