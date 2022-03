NENAD OTKRIO NOVE DETALJE POTRAGE: ‘To je nova faza u ovom iščekivanju. Bit će teško ali… Takav je život’

Autor: D.V

Prošlo je 70 dana od početka velike potrage za nestalim Matejem Perišem u Beogradu, a otac Nenad još uvijek je u Beogradu, odakle poručuje da ne gubi nadu.

“Jučer sam komunicirao s policijom i rečeno mi je da istraga nije prestala jer nemamo zaključak”, rekao je Nenad i dodao da je najvažnije što dobiva sve potrebne informacije koja se mjesta pretražuju od tima koji je oformljen za potragu za Matejem.

Navodno, opet će se pretražiti i ona mjesta koja su već bila pretražena.

“Da, radi se o rijeci, o kućici, živoj vodi… Nije to more, ono što je jučer pretraženo neće možda sutra biti pronađeno. Policija i na to obraća pažnju, onda ponavlja pretrage određenih područja da bi eventualno po strujanjima vidjela gdje bi se nešto moglo pronaći. Policija reagira i na dojave, jer nije zaključeno da je sigurno Matej ušao u vodu. Vjerovano jest, ali pričamo o čovjeku koji se i dalje traži. A rade se i druge stvari u istrazi”, rekao je on.

Na pitanje kako se osjeća, Nenad je reagirao emotivno.

“Čujte, ovo je nova faza u ovom iščekivanju. Vrijeme pokazuje da će se do samog zaključka teško doći. Kako se osjećam? Prihvaćam neke stvari koje su realne, no ja još uvijek vjerujem da se može dogoditi sretan događaj, koji svi iščekujemo, znam to i osjećam u cijeloj regiji. Da čekamo da se Matej, ako je ikako moguće, pojavi živ, ali kažem, sve je to… Prošlo je gotovo 70 dana, ja ću prihvatiti svaku istinu jer me samo istina zanima. Morat ću ići dalje kroz život, to je to. Imam obitelj, moram pomoći supruzi i vratiti se kolotečini života s činjenicom da Mateja nema. Bit će teško ali… To je život”, rekao je kroz suze.