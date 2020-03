NEDOZVOLJENO IZLOVLJAVAO TRPOVE: Policija ga zatekla sa 106 kg koje su vratili u more

Autor: Dnevno

Policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Rijeka prekršajno su prijavili 20-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog počinjenja prekršaja iz domene

Zakona o morskom ribarstvu.

Postupajući po dojavi posada policijskog plovila zatekla je spomenutog 20- godišnjaka 28. veljače na području otoka Krka dok čistio izlovljene trpove. Utvrđeno je kako je istog dana uz uporabu ronilačke opreme nedozvoljeno izlovio veću količinu trpova. Od njega je sveukupno oduzeto 106 kilograma trpova te su vraćeni u more.

Isto tako, privremeno mu je oduzeta i ronilačka oprema.

Po završetku postupanja policije, 20-godišnjaku su izdani obvezni prekršajni nalozi kojima su mu izrečene novčane kazne zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o morskom ribarstvu – izlov trpova na području zabranjenom lovostajem i izlov trpova bez odgovarajuće dozvole.

Trpovi, odnosno morski krastavci, izuzetno su važni za funkcioniranje ekološkog sustava morskog dna jer su razlagači. To su organizmi koji kroz svoj probavni trakt “provlače” pijesak, odnosno morske sedimente i pritom iz njih odstranjuju organske tvari kojima se hrane. Nedostatak trpova kao najvažnijih bentičkih razlagača uzrokuje nakupljanje organskih tvari što dovodi do porasta broja bakterija koje se njima hrane. Zbog porasta bakterija dolazi do nestanka kisika i stanja koje se naziva anoksijom. Svi pokretni organizmi napustit će anoksično stanište dok će nepokretni uginuti, što će dodatno pogoršati situaciju. Njihov je izlov danas zabranjen jer se nalaze u trajnom lovostaju, međutim to ne sprečava neodgovorne pojedince duž naše obale da ih izlovljavaju i švercaju u restorane u Italiji, Grčkoj, Turskoj i dalje u Aziji, pisao je morski.hr.

Problem je nastao 1990-ih kada je zbog propusta nekih odgovornih osoba, protivno preporukama stručnjaka, bilo dozvoljeno komercijalno iskorištavanje trpova. Nakon što je Makarsko primorje opustošeno, njihov je izlov zabranjen u cijeloj Hrvatskoj. No 2017. godine izlov je opet omogućen.

Kilogram sušenog trpa, ovisno o kvaliteti, postiže cijenu od 100 do 500 dolara. Od 100-tinjak kilograma svježeg trpa u najboljem slučaju na kraju prerade ostane osam do devet kilograma suhog proizvoda. Uglavnom ih love ronioci i koćari.