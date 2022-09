‘NE MOGU VJEROVATI DA NAM JE TO NAPRAVIO, TIJELO JE BILO CIJELO VRIJEME PORED NAS!’ Cure detalji misterioznog nestanka i ubojstva u Zagrebu: ‘Tamo smo slavili rođendane’

Autor: L.B.

Kako su svi mediji prenijeli ranije, policija je uhitila 63-godišnjeg Zagrepčanina Damira Keleminčića, zbog sumnje da je 2011. godine ubio svoju susjedu 76-godišnju Slavojku Senišin.

Član njegove obitelji tvrdi za Telegram kako je šokiran rezultatima policijske istrage,

Naime, nesretna je Slavojka Senišin godinama živjela u jednom dijelu njihove kuće. Ostala je sama nakon što se razvela od supruga i nakon što joj je sin odselio.





‘Toliko puta zajedno smo slavili rođendane na našoj vikendici’

Istražitelji tvrde da ju je 2011. godine Damir Keleminčić ubio i njezino tijelo bacio u bunar kraj vikendice u mjestu Prečno. Nakon toga je, prema kaznenoj prijavi, krivotvorio dokumentaciju uz pomoć koje je kupio njezin stan i proširio stambeni prostor svoje obitelji na cijelu kuću.

“Ne mogu vjerovati da nam je to napravio. Nedavno je dobio unuka, a i njegov 94-godišnji otac tome se veselio. Baš ništa nije dalo naslutiti da je on napravio ovako nešto. Toliko puta zajedno smo slavili rođendane na našoj vikendici. Tamo imamo i roštilj, igrali smo se u dvorištu. Ispada sada da je cijelo vrijeme to tijelo bilo kraj nas”, vidno potresen ispričao je ispred kuće na zagrebačkoj Trešnjevci član Keleminčićeve obitelji.

Šokirali se kada ga se počelo povezivati s nestankom

Inače, Damir Keleminčić je dio svog radnog vijeka proveo radeći na brodu, a njegova djeca odmalena su poznavala susjedu Slavojku, i to kao susjedu koja im je, kako su opisali, “ponekad bila malo čudna, ponekad su je zadirkivali, ali u posljednjim godinama prije nestanka suživot u kući je funkcionirao”.

Zbog toga su se i šokirali kada je prije nešto više od godinu dana policija počela povezivati Damira Keleminčića s misterioznim nestankom 76-godišnjakinje u jesen 2011. godine. Danas mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i teških okolnosti kaznenog djela.

Obranu okrivljeni nije iznosio, odnosno branio se šutnjom.