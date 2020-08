NAČELNIK PERUŠIĆA IZNIO SVOJU STRANU Kazneno prijavljen za prijetnje smrću, a tvrdi da nikakvih prijetnji nije bilo

Autor: Dnevno/M.V.

Zbog prijetnji smrću koje je susjedi uputio načelnik općine Perušić Ivica Turić (61) ispitan je u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva, no na slobodu je pušten u utorak oko 9 sati ujutro s kaznenom prijavom za prijetnje, javlja Jutarnji list.

Osim kaznene prijave, Turiću je izrečena i zabrana približavanja koja vrijedi i za njegovu kćer, jer je svjedok u postupku.

Podsjetimo, Turić je po izjavi susjede Nade Amić, došao na njen posjed, pucao u zrak pred njenim sinom i unukom te onda pištoljem prijetio i njoj ispred koje je u zrak ispalio nekolikio hitaca. On, pak, priča drugu priču koja, kako tvrdi, započinje u subotu kada je dobio dojavu od susjeda da 100-tinjak Amićevih koza hoda po zemljištu njegove kćeri i uništava grašak.

“Tad sam ondje zatekao Nadina sina. Pitam ga što radi, na to mi veli da čuva zemljište. I koze. I evo, stiže odmah Nada. Ponijela je lopatu sa sobom. Zamolio sam je da ode s kozama s moje zemlje. I tu smo se razišli, da bi me u nedjelju oko 11.30 opet zvao susjed i rekao da su koze gore. I opet one po grašku hodaju. Rekao sam kćeri, koja inače ima OPG i to joj je zarada, da ode gore i da sve snimi. Potom sam stigao i ja, a evo opet, stiže i Nada. Objasnio sam joj da smo u to zemljište uložili 7000 eura i rekao joj da makne životinje. Nikakvih prijetnji nije bilo s moje strane, a njezina djeca su od mene bila pola kilometra udaljena. I samo da napomenem, ona mene nije prestajala vrijeđati pa sam sjeo u auto i otišao”, govori.

“Niti sam pucao, niti imam oružje. Da je tome tako, svjedoči i policijski pretres temeljem sudskog naloga. Oružje nije nađeno, ali niti čahure na mjestu navodne pucnjave. Od te gospođe znam da mogu svašta očekivati i sve što napravi, ništa me više ne može iznenaditi, ali sve što je ustvrdila u kaznenoj prijavi, pa i da sam je vrijeđao i psovao na nacionalnoj osnovi, nije istina niti jedan posto. Institucije će odraditi svoj posao i uvjeren sam da ću dokazati svoju nevinost. Iza mene je višegodišnji ratni put u kojem sam ostao bez tri prsta. Za Perušić sam učinio puno i svjestan sam da je moja općinska fotelja dužna svašta trpjet’, ali ne baš i svakakve gadosti”, zaključuje.

U svakom slučaju, protiv načelnika je podnesena kaznena prijava, a izjave su dali i susjeda i Turić pa je na sudu da donese konačnu odluku.