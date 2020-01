Na Srednjacima eksplodirao i potpuno izgorio BMW! Vatra zahvatila još jedan automobil

Autor: Dnevno

U noći s četvrtka na petak došlo je do eksplozije automobila na zagrebačkim Srednjacima. Vatra je brzo stavljena pod kontrolu, intervencija je završila do jutra, no više detalja saznat će se nakon očevida. BMW zagrebačkih registracija eksplodirao je u Ulici Majstora Radonje u Zagrebu u petak u 2 i 50 sati ujutro, potvrdili su iz Javne vatrogasne postrojbe za 24 sata Vatra je zahvatila još jedan automobil kojem je u požaru oštećen zadnji kraj.

Na teren su izašla dva vatrogasna vozila s devet vatrogasaca. Intervencija je završila u 4 i 50 sati, a zbog čišćenja i osiguravanja ostalo je jedno vozilo na terenu. Ozlijeđenih nema.Više informacija znat će se nakon očevida, rekli su iz PU zagrebačke.