‘NA PIRU NJEZINE SESTRE SU SE PJEVALE PJESME O SJEČI UŠIJU I VAĐENJU OČIJU!’ Progovorio ubojica koji je izmasakrirao ženu nasred dućana: ‘Ne sjećam se ničega’

Bliži se kraju suđenje Željku Đekiću zvanom Lika za teško ubojstvo bivše partnerice Vesne Perišić u trgovačkom centru Lidl.

Đekić i dalje tvrdi da se ne sjeća što se dogodilo, a danas je u sudnici i plakao te nije htio gledati videosnimku masakra koji je napravio, piše Dalmatinski portal.

Vještak sudske medicine Antonio Alujević kazao je kako je od prvog do posljednjeg uboda nožem prošlo 16 sekundi. Misli da su fatalne ozljede, tri ubodno-rezne rane u prsni koš, morale nastati posljednje ili među posljednjima. Zaključio je i da je žrtva u svjesnom stanju zadobila 20 ubodnih rana i morala je trpjeti smrtni strah, odnosno, strah vrlo značajnog intenziteta.





‘Kao da je netko uzeo gumicu i sve obrisao’

Psihijatar Željko Ključević smatra da je potrebno da Đekić i dalje nastavi sa psihijatrijskim liječenjem jer postoji opasnost da bi mogao počiniti novo kazneno djelo ako ne bude u potrebnom liječničkom tretmanu.

Kod Đekića je utvrdio trajne promjene ličnosti. Uzeo je u obzir sve činjenice i okolnosti od njegove dječačke dobi, preko psihotraumatskog iskustva koje je imao nakon što mu je ubijen brat i svega što se poslije toga događalo, kao i dvije prometne nesreće.

Đekić mu je kazao da se ponešto sjeća do parkinga, a onda kao da je netko uzeo gumicu i sve obrisao.

Vještak smatra da se radi o disocijativnoj amneziji koja je posljedica samog događaja i nema veze s njegovom ubrojivosti prije počinjenja kaznenog djela. Tijekom vremena može se dogoditi da se u njegovom životu pojavi neki okidač i da se on sjeti što je tada zaista bilo.

Većina pacijenata s disocijativnom amnezijom ima odgovarajuće znanje o traumatskom događaju, ali su izgubili epizodički pristup o događaju, pojasnio je vještak. Decidirano je isključio mogućnost da je Đekić bio neubrojiv.

Branitelj Jakša Cvitković predložio je novo psihijatrijsko i sudskomedicinsko vještačenje jer smatra da je ostalo nerazjašnjeno stanje u kojem je Đekić bio u vrijeme počinjenja kaznenog djela, no to je predsjednik vijeća sudac Dinko Mešin odbio.









Rekao da se ničega ne sjeća

“Ne sjećam se ničega oko ovog događaja. Naši odnosi su bili normalni, kada sam čuo da je Vesna išla kod socijalnog radnika, to me iznenadilo. Znao sam s njom razgovarati navečer, čak do 6 sati ujutro, uglavnom bih ja pričao, a ona bi slušala. No, sutra bi nastavila po svome.

Kod nas je bio problem njenog šišanja muškaraca po stanovima jer je meni to smetalo, a uz to je skoro nikada ne bi bilo kod kuće. Znam da je naš automobil stajao dva mjeseca ispred kuće, a kada bih je ja pitao zašto ne vozi, ona bi mi kazala da šeta da bi smršavila”, kazao je.

“S njezine strane je uvijek bila neka kontra prema onome što bi ja kazao. Njena obitelj je uvijek vršila pritisak na nju jer je bila sa mnom”, kazao je Đekić.









Đekić je rekao na suđenju i da nož nosi radi zaštite nakon što je u rujnu 2021. napadnut.

‘Otišli smo na sestrin pir, tamo su se pjevale pjesme kako će se sjeći uši i vaditi oči’

“Dobio sam 10, 15 udaraca, neki su bili i nogom u glavu. Dugo godina su me htjeli ubiti, i to Vinko Budiša i njegovi. Radi se o osobama koje su bile zaposlene u policiji. Ja sam to prijavljivao, ali od toga nije bilo ništa. Pratio me i SIS koji ima sjedište poviše moje kuće. Htjeli su me dva puta pregaziti automobilom”, rekao je.

“Sve sam ovo prijavljivao raznim institucijama, pa i tadašnjoj predsjednici RH. Sve je to utjecalo na stanje u kojem se nalazim. Nisam riješio ni stambeno pitanje, a to je bio uzrok nesuglasica između mene i Vesne jer mi je ona prigovarala kako to nisam u stanju riješiti. Rekla mi je i da bi to riješio da sam dobar s njezinom obitelji”, kaže.

“Njena obitelj je dosta utjecala na nju. Kada bi se vratila od njih, digla bi nos i ne bi pričala sa mnom 20 dana. Njena sestra me udarila nogom u stražnjicu na pazaru i pitala me zašto se ne prekrstim. Njen otac je govorio da se skrivam iza Hrvatice. Nije htio sjesti sa mnom niti pružiti mi ruku. Otišli smo na sestrin pir, tamo su se pjevale pjesme kako će se sjeći uši i vaditi oči tako da je mene to dosta pogodilo”, ispričao je na sudu.

“Nakon toga je izbila svađa, čak smo i prekinuli, pa smo se pomirili. Kazala je da će zbog mene ostaviti obitelj i doći živjeti sa mnom. Čak je htjela promijeniti vjeru zbog mene, ali joj to nisam dopustio”, kazao je Đekić.

‘Da sam nekoga htio ubiti, onda bih ubio ubojicu svog brata, a ne ženu koju sam volio’

Požalio se kako je pokojna neznatno doprinosila zajedničkom domaćinstvu.

“Zaposlila se u Lidlu prije 15, 16 godina. Ne znam što je radila s novcem. Kasnije sam vidio da je kupila automobil. Uvijek su među nama bile rasprave oko toga, no ona je samo gurala svoje”, kaže Đekić koji tvrdi da nije alkoholičar.

“Od smrti mog brata, zadnje 23 godine, nisam pio alkohol. Kockao jesam, i to da pokažem Vesni kako nema potrebe da šiša po kućama budući da je naplaćivala nekih 30 kuna po šišanju, a ja bih to zaradio u jednom trenutku”, kazao je Đekić.

Potom je rekao da mu je jako žao i da se kaje. Tužiteljica ga je pitala zašto plače. ‘Emotivan sam’, rekao je tvrdeći da se od posljednjeg napada nije odvajao od noža. Čak i kada se u tri navrata našao s pokojnom, imao je nož. Sa sinom se nije čuo nakon što ubojstva. Sudac Mešin ga je pitao zar je sve ovo što je danas naveo bio razlog da napravi to što je napravio.

“Ja se događaja zaista ne sjećam. Nisam planirao nikoga ubiti. Da sam nekoga htio ubiti, onda bih ubio ubojicu svog brata, a ne ženu koju sam volio”, rekao je Đekić.

U srijedu su na redu završni govori stranaka, a potom će se znati i kada će biti objavljena presuda.