MUŽA JOJ JE PREGAZIO UBOJICA KOMŠIĆ, A SAD OVO: Ljiljana i sedmero članova obitelji ostali bez stana u Zagrebu: Duša me boli

Autor: L.B.

Bez krova nad glavom u utorak je ostala osmeročlana obitelj iz Zagreba u požaru koji je progutao sve što su imali.

“Cijelu noć nisam oka sklopila. Prolazilo mi je kroz glavu, što da se desilo nešto mojima ili susjedima. Sve je u tren nestalo, duša me boli, ali neka je glava na ramenima”, rekla je Ljiljana Kolarić, čiji je stan na Ferenščici izgorio.

Srećom, osmeročlanoj se obitelji koja je u njemu živjela nije ništa dogodilo i svi su neozlijeđeni.

‘Jedina nam je želja da smo za Božić opet zajedno’

Međutim, Ljiljana je noć provela kod susjeda, dok je njezina kći s djecom otišla kod svoje svekrve u Kozari puteve. Njezin sin bio je kod prijatelja. Obitelj koja je do tog kobnog dana bila zajedno sad je raštrkana po Zagrebu. Želja im je da se što prije vrate u svoj dom, piše 24sata.

“Policija je dan nakon požara stigla u stan. Rekli su mi da su lampice krive za požar. Kad sam ušla u naš dom i vidjela da je sve uništeno, srce me zaboljelo. Nedavno smo ga malo uredili za djecu i za nas, a sad je sve nestalo u vatri i dimu. Sve je čađavo, sve je za baciti. Ali javilo nam se dosta ljudi koji su spremni pomoći. Sin mi je volontirao u Crvenom križu, odmah su uskočili u pomoć i donijeli nam najosnovnije stvari. Bitno je da smo svi živi, a jedina nam je želja da smo za Božić opet zajedno”, rekla je kroz suze Ljiljana.

Poručila je da nemaju puno, ali i to što imaju im je dovoljno, a sad su ostali i bez toga.

Muža joj je ubio David Komšić na zebri

“Dječje stvari, odjeća, pa i brojni dokumenti otišli su u nepovrat. Moj unuk Dorian (13) sa sobom je uzeo sliku mog supruga. Jako su bili bliski. U tom trenutku je viknuo: ‘Baka, djed je živ, djed je živ’. Upitala sam ga što to govori, kakav djed. Gledala sam okolo, a onda sam vidjela da ima sliku. Tad sam zaplakala” – govori Ljiljana tužnim glasom.

Naime, njenog muža je 2017. na zebri automobilom udario David Komšić, koji je kasnije osuđen na 25 godina zbog ubojstva Kristine Krupljan iz 2017. Preminuo je na mjestu. Dorian je u trenutku požara bio u školi, a Ljiljana je taman dolazila po njega.









“Javili su mi da gori, Dorian je taman izašao iz škole. Molila sam tamo da nas netko odveze, nitko nije htio. Na kraju smo tramvajem došli. Sin mene krivi jer sam djeci dala lampice, ali ne mogu im sve uskratiti. Molili su me: ‘Bako, daj da upalimo lampice’. I dala sam. Sutra sam trebala otići po još. Unuk mi je rekao da je neka žičica čudna, a ja sam rekla da paze da se nešto ne dogodi. I dogodilo se.

‘Imam pomoć od 980 kuna, ne mogu dobiti penziju od muža’

Hvala svima koji će nam pomoći. Nemam ništa, imam pomoć od 980 kuna, ne mogu dobiti penziju od muža kojeg je ubio Komšić na zebri. Imam još 420 kuna za pomoć i njegu, to je sve što imam. Stan više nemam”, govori kroz suze Ljiljana. Iz vatre su spašene i četiri životinje, dvije mačke, pas i zec.

“Mačke nisu htjele biti kod susjeda, htjele su u svoj dom, mijaukale su cijelu noć. Psa smo nedavno nabavili. Ja nisam prvotno bila za to jer nemam mjesta, ali su me dugo molili pa sam popustila. Psa Elzu su spasili vatrogasci kroz prozor, on je sad dobro. Moj šestogodišnji unuk ga jako voli i dosta je povezan s njim”, rekla je Ljiljana.

Zato što su mu spasili psa, Ljiljanin unuk je preko mame poslao poruku vatrogascima: Moj sin od šest godina vam se od srca zahvaljuje što ste mu spasili peseka. Njegovo malo i dobro srce mi je reklo: ‘Mama, molim te, napiši i reci im hvala što su mi spasili Elzu’, napisala je njegova mama.