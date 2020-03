MOŽETE LI OVO VJEROVATI?! Dvojac se potukao u kafiću, a kaznu je ‘popila’ i konobarica. Razlog je nevjerojatan!

Autor: Dnevno

Policija je u utorak morala intervenirati u jednom čazmanskom kafiću u Omladinskoj ulici gdje je dvoje gostiju narušavalo javni red i mir, piše bjelovar.live.

Radi se o 30-godišnjaku i 34-godišnjaku koji su se iz nekog razloga posvađali, da bi se u jednom trenutku 30-godišnjak ustao sa stolice i krenuo prema drugom muškarcu u namjeri da ga fizički napadne.

Međutim, muškarac ga je preduhitrio te nekoliko puta udario šakom u glavu.

Sukob je nakon toga prekinut, a u kafiću se ubrzo pojavila policija. Izudarani muškarac je odbio odlazak liječniku. Alkotestiranjem mu je izmjereno 1,62 promila, dok je stariji napuhao 0,4 promila. Obojica su zaradila optužne prijedloge zbog narušavanja javnog reda i mira, a “čestitku” je dobila i konobarica jer, kako je objasnila policija, poslužila alkohol pijanoj osobi. U ovom slučaju mlađem muškarcu.

Radila je svoj posao

Konobarica je, dakle, “optužena” po čl. 19 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji kaže da onaj “tko daje alkoholna pića pijanoj osobi ili maloljetniku ispod 16 godina, kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM.” Da, dobro ste pročitali.

U spomenutom zakonu kazne su još uvijek izražene u njemačkim markama o čemu su već ispisani brojni novinski stupci. No, to trenutno nije tema pa se zato vratimo na kaznu koju je dobila konobarica. Žena je, rekli bi mnogi, u ovom slučaju ni kriva ni dužna “popila” kaznu jer je samo radila svoj posao. S tim će se vjerojatno složiti većina. No, ne i policija koja postupa po slovu zakona.