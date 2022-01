‘MOŽDA JE OTET, MOLIM VAS POMOĆ’ Majka nestalog Vedrana potpuno je slomljena: ‘Ogorčena sam, policija stalno govori isto’

Autor: Doris Vučić

Da je prešao granicu, Interpol bi to znao. Molila je HGSS za pomoć u potrazi, no njima su ruke zavezane bez naloga policije. A policiju s istim pitanjem zove svakoga dana. Agonija je to Gordane Patarčić čiji je sin Vedran nestao lani 19. veljače sa zagrebačke Malešnice. Gordana, koju smo kontaktirali, slomila se na spomen imena svoga sina. Kako i ne bi kada je prošla gotovo godina od večeri kada ga je posljednji put vidjela, a ni dan danas nije dobila nikakvu informaciju osim hladne fraze “istraga je u tijeku”.

“Rekao je da ide prošetati, a to je radio svaku večer prije spavanja. Ujutro ga nije bilo u sobi, a mobitel je ostavio kod kuće”, opisuje nam početak pakla Gordana.

Njezin 37-godišnji Vedran radio je kao bolničar, bavio se programiranjem i sportom. Kao triatlonac osvojio je dva srebra i broncu na Europskom triatlonu na Jarunu iako je imao ozljedu ruke. Volio je boraviti u prirodi, pomagao je u kućanskim poslovima… Razloga za nestanak bilo nije.

Javio bi se da može

“Svaki dan mi je sve teže. Ne znam što mu se moglo dogoditi, možda je otet, može biti bilo što. Ogorčena sam na sve, ali nekako me drži ta vjera i nada u Boga da je živ i da je dobro”, tužno će Gordana koja je sina tražila na svim mjestima koja je obilazio. Ni njegovi prijatelji, otkriva nam, nemaju nikakva saznanja o Vedranu.

Neizvjesnost ju ubija, pogotovo jer je uvjerena je da bi se Vedran javio obitelji, njoj, ocu ili sestri da može.

“Molim sve koji znaju nešto o mom Vedranu i njegovu nestanku, ili su ga vidjeli, da se jave policiji ili meni direktno na 091 544 23 02”, zamolila je neutješna Gordana.

Vedran je visok oko 170 centimetara, sitnije je građe te ima kestenjastu kosu i zelene oči. U vrijeme nestanka bio je odjeven u crnu jaknu, crne hlače i bijele tenisice.

Jedna je od 2762 nestalih osoba za kojima se u ovom trenutku traga u Hrvatskoj. Samo u posljednjih tjedan dana prijavljeno nestalo je devet osoba…