‘MOGUĆE DA JE ŽIV I OTET’ Iskusni kriminalist o dojavi manekenke da je Matej u Münchenu: ‘Sve se mora provjeriti, iako mnogi samo žele medijsku pažnju’

Autor: Doris Vučić

“Sve je moguće, u ovom trenutku doista sve je moguće. Pa i da je Matej živ i otet”, iskreno nam govori Branko Lazarević, umirovljeni zagrebački kriminalist i stručnjak za potrage, nakon što su u medije procurile nove informacije o nestanku mladog Splićanina. Pomutnja traje već danima, a situacija se dodatno užarila sinoć kada se počela širiti objava hrvatske manekenke koja tvrdi da je u Münchenu, na bankomatu tik do restorana Opatija, vidjela muškarca koji izgleda baš kao Periš.

Zamolila je zabrinuto djevojka putem Instagrama sve koji znaju koliko je Matej točno visok da joj napišu u poruci, a danas je za srbijanske medije otkrila da u nedjelju stiže u Beograd kako bi što prije razgovarala s policijom. Jer svaka je informacija, tvrdi još uvijek anonimna manekenka, važna.

A u važnost dojava vjeruje i sam Lazarević, no iskustvo mu je pokazalo da u većini slučajeva ovakvi se potezi povlače radi malo medijske pažnje i publiciteta.

Provjeravao dojave vidovnjaka

“Početkom siječnja javila mi se zaposlenica jednog makedonskog hotela, uvjeravajući me da je vidjela Mateja. No, informacija se pokazala neistinitom. U 20 godina koliko sam radio u policiji uvijek sam reagirao na dojave, pa i one vidovnjaka. Iako se pokazalo da su više puta bile lažne nego istinite, sve se mora provjeriti. Svaki policajac mora apsolutno ozbiljno shvatiti dojavu i istražiti je, da se danas sutra ne bi uspostavilo da je nestala osoba doista bila na toj lokaciji, a službenici nisu pročešljali teren”, objašnjava umirovljeni kriminalist.

Što će s ovom informacijom hrvatska i srpska policija veliko je pitanje, dodaje Lazarević, no ne negira da je u ovakvim slučajevima i moć autosugestije poprilično velika, s obzirom na medijsku pokrivenost istrage.

Čudni su putevi nestanka

“Meni svaka teorija sada zvuči kao moguća, u ovom trenutku se treba doslovno loviti za svaku slamku. No, teško vam je iz Zagreba govoriti o tome. Sudjelovao sam u tisućama istraga i potraga, gdje bi redovito nas deset sjedilo na kolegiju i, kako bi se reklo, pametovalo. Ali kada se slučaj riješio, znalo se pokazati da nitko od nas nije predvidio da će odgovor na mnoga pitanja ležati baš na tom mjestu. Čudni su putevi nestanka i svi smo se znali čuditi kako se toga ranije nismo sjetili”, prisjeća se.

No, nadu ne treba gubiti nikada, sve dok se ne istraži i onaj naoko najnevažniji detalj.

“Uspio sam pronaći čovjeka čak 64 godine nakon nestanka. Ponavljam, ništa ne možete odbacivati, a istraga treba trajati sve dok se konačno ne dođe do istine”, zaključuje iskusni Lazarević.