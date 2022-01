MISTERIOZNA DJEVOJKA U BIJELOM! Tri velika misterija snimki Matejeva nestanka: Može li ovo riješiti slučaj?

Autor: Iva Međugorac

U srpskim medijima pojavila se video snimka koja navodno prikazuje nestalog Splićanina Mateja Perišu kojemu se svaki trag gubi u noći između 30.i 31. prosinca. Kako se može vidjeti na video snimci Alo.rs-a one prikazuju mladića neobičnog ponašanja koji opisom djelomice doista odgovara nestalom Mateju. Snimci koje je objavio Alo pokazuju kako muškarac bez jakne, krupnije građe trči nedaleko od lokala u Beton hali, dok drugi video snimak pokazuje osobu kako pliva Savom, što ujedno i jest najneobičnije, ta se osoba plivajući udaljava od obale. Na tom snimku teško je identificirati osobu, a sudeći po zamasima za pretpostaviti da je se radi o vrsnom plivaču.

Na trećoj snimci prikazana je Travnička ulica nedaleko od Beograda na vodi koja prolazi neposredno uz zgradu Geozavoda prema kružnom toku, na toj se snimci razaznaju dvije figure koje trče prema kružnom toku, prva je muškarac, a druga kako pišu srpski mediji vrlo vjerojatno žensa osoba, barem ako je suditi po stilu trčanja, odjeći i frizuri.

Tri su sporna detalja na snimkama koje su dospjele u srpske medije. Naime, na snimci iz Travničke ulice mladić stasom i linijom doista odgovara nestalom Mateju, no na toj snimci on nosi tenisice tamne boje sa bijelim đonom, dok na ostalim snimkama mladić nosi tenisice bijeloj boji. Na snimci se vidi da su ti detalji zabilježeni u 1.48 što je 42 minute prije no što je prema tvrdnjama prijatelja Matej nestao, no nije nemoguće da je sistem za snimanje netočan, te na koncu snimka koja je načinjena u Travničkoj ulici, što je na skoro 100 km od udaljenosti od Gotuka i Beton hale, budi čuđenje jer nije jasno kako bi i zašto mladić prešao taj put.

Kako tvrdi Blic sve te nelogičnosti mogla bi riješiti djevojka u bijelom, koja je snimljena kako trči pored mladića u crnom. Otkrićem njenog identiteta moglo bi se saznati je li na snimkama doista Matej i što se doista događalo.