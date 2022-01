MATEJEVOJ PRIJATELJICI ŽELJANI STIGLA PRIJETNJA SMRĆU! Ovaj čovjek tvrdi da je Splićanin živ: ‘Rekao je da sam ja umiješana u njegov nestanak’

Autor: D.V

Prošla su više od tri tjedna od misteriozne noći kada je u Beogradu bez traga nestao 27-godišnji Matej Periš. Potraga za mladićem u srbijanskoj metropoli ne staje, a posljednjih su se tjedan dana na društvenim mrežama počele pojavljivati razne teorije oko nestanka Splićanina, iza kojih stoje i osobe koje sebe nazivaju vidovnjacima. Jedan od njih je i M.R., muškarac koji tvrdi da je Matej živ, a njega je kontaktirala i prijateljica mladića Željana M. iz Bajine Bašte.

“Obratila sam mu se nakon što sam vidjela njegov komentar na YouTubeu, pa na Facebooku. Jednostavno me zanimalo kako netko tko ne poznaje Mateja može nešto takvo tvrditi. Odmah me je pitao jesam li ja njegova djevojka i mislim li da je budala, a onda je rekao da sam ja umiješana u njegov nestanak”, rekla je djevojka u razgovoru za Telegraf.

No, komunikacija se ovdje nije zaustavila.

“Htjela sam prekinuti razgovor jer mi je u jednom trenutku napisao da je Matej živ, potom da je ubijen, a onda mi je napisao ‘Ubit ću te’. To me stvarno uznemirilo pa sam prijetnju prijavila policiji u Bajinoj Bašti”, otkriva Željana M.

Nije prestao ni nakon prijave policiji

Kako kaže, nije joj bilo svejedno kada je pročitala te riječi, ali M. R. nije stao na tome.

“I nakon toga, kada sam mu rekla da sam ga prijavila policiji, napisao mi je da ću, ako želim pronaći Mateja, otići u Beograd i pronaći napuštenu zgradu oko koje je pijesak”, napomenula je dodavši da takvih zgrada ima na desetke u Beogradu.

Željana M. za Telegraf je otkrila i kako je izgledalo posljednje dopisivanje s nestalim mladićem. Bilo je to, tvrdi, 15. prosinca.

“Studirao je, imao velike planove, a pričao mi je o nekim svojim projektima. Nije mi djelovao uplašeno, više bih rekla da je zvučao zabrinuto hoće li to uspjeti”, prisjeća se Matejeva prijateljica.









‘Sigurno se ne bi ubio’

Kako kaže, u medijima i na društvenim mrežama čitala je razne teorije, pa i onu da je počinio samoubojstvo, što odbacuje.

“Čovjek koji je imao planove poput njega sigurno se ne bi ubio. Također, ne bi prešao tolike kilometre od Splita do Beograda da bi to napravio u drugoj državi. Bilo je i onih teorija da su umiješani i njegovi prijatelji, što nije točno”, smatra Željana M.

Podsjetimo i da se za Matejem Perišom u Beogradu traga neprekidno već više od tri tjedna, nakon što je u noći s 30. na 31. prosinac izjurio iz kluba Gotik bez jakne, trčao gradom do restorana Savanova, odakle mu se gubi svaki trag. U potragu su uključene snage hrvatske i srpske policije, a fokus pretrage je rijeka Sava. Slučaj prate mnoge kontroverze, sumnje i nerazjašnjene okolnosti, a nadležni su organi vrlo zatvoreni po pitanju iznošenja detalja iz istrage u javnost.

Otac živi u nadi

Matejev otac Nenad Periš još uvijek je u Beogradu.









“Mislim da će me svi shvatiti kao roditelja. Mene će samo istina dovesti do sina. Ja i dalje vjerujem da će biti sve u redu. Dokle god me neka činjenica ne demantira, živjet ću toj nadi. Informacije stalno dolaze. Problem u istrazi je što policija mora provjeravati svaku informaciju koja je često i dezinformacija. Vjerujte, policija radi vrlo stručno i pedantno. Ja sam laik, ali mogu im reći samo veliko hvala. Nikad neću moći da im zahvalim za sve što su uradili, i sa stručne i s ljudske strane. Znate kako, sretnete se s policajcem koji se nagledao svega i svačega, pa i s novinarom, pa kad vidite čovjeku suzu u oku, ne gubite nadu u ljudskost, niti u sretan kraj”, rekao je u nedjelju.