‘MATEJ I PRIJATELJI BILI SU SKLONI OKLADAMA’ Privatni detektiv otkriva što je doznao o Splićanima: ‘Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo’

Autor: Dnevno

Privatni detektiv iz Srbije Braca Zdravković na svom je YouTube kanalu ‘Čudne priče’ otkrio kako ga je kontaktirao mladić koji poznaje Mateja i njegove prijatelje te da su ovi momci bili ‘vrlo živahne prirode’. Zdravkoviću, koji iza sebe ima 30 godina policijskog i detektivskog staža, rečeno je da je društvo iz Splita bilo sklono okladama.

“U današnje vrijeme to se zove challenge. On može preskočiti toliko s mjesta, ovaj može skočiti s tog mosta… Onda recimo neki ponoćni triatlon, u smislu trčanja par kilometara, plivanje pa onda izađe na određeno mjesto i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovdje u pitanju bila triatlon oklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva izašao, otrčao kilometar i pol do Savanove, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog oklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego jednog mladića iz Splita koji mi je to poslao”, ispričao je detektiv.

“On kaže da su ti dečki vrlo živahni i da nisu djevojčice kako se spominje, u smislu da su fini i dobri. Oni jesu dobri dečki, ali momci koji idu na provod u stranu zemlju su živahni dečki”, rekao mu je sugovornik.

No, Zdravković nije toliko sklon ovoj verziji priče. Smatra da nitko svojevoljno ne bi skočio u Savu na tom mjestu, no ne može isključiti činjenicu da se nikad ne zna što je u glavi jednog mladića.

Nada se i da će Matej biti pronađen, posebno zbog roditelja, a za njih nema važnije stvari nego doznati istinu, kakva god ona bila.

Poručio je i da bi se Splićanina trebalo tražiti i uzvodno jer, kako kaže, nikad se ne zna je li ga zakačio neki šlep koji ga tako može odvući sve do Beča.