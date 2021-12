MANIJAK S KLISA! JEZIVI DETALJI IZ KUĆE: Bivši vojnik bit će prijavljen za pokušaj teškog ubojstva vlastite bebe, policajci ga uhitili naoružani strojnicama!

Autor: L.B.

Nekadašnji desetnik Hrvatske ratne mornarice Mario Usanović (32) bit će kazneno prijavljen za pokušaj teškog ubojstva svog petomjesečnog djeteta.

Naime, nakon bijega po kliškim šikarama, Usanović se gol do pasa, krvav i izranjavan vratio u blizinu kuće iz koje je pobjegao u utorak poslijepodne, gdje su ga oko 22 sata uhitili policajci naoružani strojnicama, doznaje neslužbeno Slobodna Dalmacija.

Također doznaju i kako je Usanović navodno bio pod utjecajem droge te da je u blizinu kuće došao s mačetom u ruci. Međutim, iz policije ovo nisu potvrdili.

Može dobiti 40 godina, a pronašli su mu i drogu

Usanović je po drugi puta pokušao pobjeći, no brzom reakcijom policajaca spriječen je u bijegu te je svladan primjenom sredstava prisile i vezan lisičinama. Nakon kriminalističke obrade bit će predan pritvorskom nadzorniku, a kaznenom prijavom će ga se, neslužbeno se doznaje, sumnjičiti za teško kazneno djelo, odnosno da je pokušao ubiti “osobu posebno ranjivu zbog njezine dobi”.

Naime, za to je propisana kazna zatvora od najmanje deset pa do 40 godina zatvora. Nakon ispitivanja u splitskom Županijskom državnom odvjetništvu bit će priveden sucu istrage koji će odlučivati o istražnom zatvoru.

Nakon uhićenja bio je agresivan i u teškom psihičkom rastrojstvu, pa se s njim nije ni mogao obaviti razgovor, javlja Dalmatinski portal, a u pretrazi kuće su Usanoviću pronašli 14 grama amfetamina, nekoliko grama MDMA te tri tablete ecstasyja , kao i digitalnu vagu, pa će biti prijavljen i za zlouporabu opojnih droga.

Otišao s djetetom u kupaonicu

Prema neslužbenim informacijama, navodno je 3o-godišnja majka petomjesečnog djeteta te partnerica Usanoviću u jednom trenutku primijetila da je on s djetetom otišao u kupaonicu. Navodno je dijete u ustima imalo igračku koju mu je uguralo njihovo starije dijete.

Međutim, istraga bi trebala utvrditi što je otac s bebom radio i iz kojeg razloga. Naime, majci je bilo čudno što se s djetetom unutra zadržao neko duže vrijeme pa je ušla za njima, piše Slobodna Dalmacija.









Beba je navodno bila potpuno mokra, već poplavjela i na usta joj je navodno išla pjena. Majka joj je brzo skinula mokru odjeću te je promrzlo dijete pokušala utopliti ogrnuvši ga dekom i odjećom koju je našla u tom trenutku.

Navodno su u kući bili i Usanovićevi roditelji, koji su kako piše Dalmatinski portal, zajedno s majkom spasili dijete.

Majka doživjela prometnu na putu do bolnice, ali i Usanović

Međutim, kad je vidjela da to ne pomaže i da je beba u teškom stanju, sjela je u vozilo i krenula prema Hitnoj pomoći. No, na putu je doživjela lakšu prometnu nesreću sudarivši se s drugim automobilom. Tako je rekla liječnicima kad je došla do splitske bolnice.

No, iz splitske policije ovo nisu mogli potvrditi, međutim, moguće je da nisu niti obaviješteni o tome, pogotovo ako se radilo o lakšoj nesreći te ako je vozač vidio da je dijete u životnoj opasnosti.









Na sve to, policija još istražuje i je li možda Usanović sudjelovao u drugoj prometnoj nesreći. Naime, oko 20.30 sati policija je primila poziv ženske osobe koja je ispričala da je vozeći se starom kliškom cestom udarila retrovizorom nepoznatog pješaka koji je trčao po cesti, doznaje Slobodna.