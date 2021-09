MAMA SONJA PODEMONILA! Napala maloljetnicu koja je ‘nogirala’ njezinog sina: ‘Prestao je ići u školu, jako ga je pogodilo’

Autor: Doris Vučić

Ljubavna drama dvoje srednjoškolaca iz Bjelovara ozbiljno je uzrujala majku povrijeđenog mladića, koja je zbog svoje “intervencije” u odnos maloljetnika završila na sudu.

Majka Sonja ovih je dana proglašena krivom i nepravomoćno osuđena na četiri mjeseca uvjetnog zatvora jer je ozbiljno prijetila malodobnoj učenici (15).

Danica doznaje kako je razjarena Sonja pored jednog bjelovarskog kafića fizički nasrnula na učenicu, a nakon što su učiteljice i ravnateljica škole spriječile daljnji napad, rekla je da na tome neće stati, već će je “srediti”.

Sin prestao ići u školu

Sonja je na sudu objasnila kako su teenegeri dvije godine bili u vezi, a nakon bolnog prekida njezin je sin prestao ići u školu. Tvrdi i kako je 15-godišnjakinja uokolo pričala kako ju je njezin sin silio na seks i da je ostala trudna.

“Mog sina to je sve pogodilo, a tog dana bila sam u školi kako bih potražila savjet što učiniti. No, nisam prijetila učenici i nisam je napadala, htjela sam samo razgovarati”, branila se.

No, 15-godišnjakinja se nije složila s ovom verzijom priče. Navodi kako ju je Sonja napala, a spasile su je učiteljice i ravnateljica.

Učiteljice sve vidjele

“Rekla je da će me srediti, koliko se sjećam. U ljubavnoj vezi sa sinom bila sam pet mjeseci, a kako je on bio bezobrazan i bez razloga se derao na mene, tu sam vezu prekinula što on nije htio prihvatiti”, ispričala je učenica na suđenju i dodala kako joj je potom bivši dečko prijetio, a zvao je čak i njezine roditelje.

Učiteljice su na ročištu također potvrdile kako su se Sonja i učenica tog dana naguravale i svađale te ih je ravnateljica škole koja se tamo zatekla rastavljala i sprječavala da se dalje svađaju.









Sonja se na presudu može žaliti.