LOPOVI IMAJU NOVU METU! Počele masovne krađe: Neki modeli automobila posebno na udaru, ovo su vrijedni dijelovi koje žele

Autor: I.G.

Njemački lopovi u 2022. godini usmjerili su svoju pažnju na vlasnike automobila. Naime, tijekom prošle godine autoklub ADAC je primio čak 1038 poziva vozača zbog ukradenih katalizatora. Gospoda iz ADAc-a tvrde da su krađe značajno učestalije nego prijašnjih godina.

Na meti su navodno ponajviše starija vozila s benzinskim motorima, kod kojih je katalizator lako dostupan. Lopovi ciljaju na starije automobile jer je novijim vozilima katalizator je montiran blizu motora kako bi brže postigao radnu temperaturu nakon paljenja, i mnogo ga je teže ukloniti.

Svirepe lopove zanimaju skup plemeniti metali poput platine, paladija i rodija, kojki se nalaze u katalizatorima. Iako se oni u katalizatorima nalaze u ekstremno vrlo malim količinama, na njima se da fino zaraditi. Kilogram rodija košta više od 400.000 eura, a trenutno je znatno vrjedniji od zlata.





Kako pokazuju podaci ADAC-a, krađa katalizatora u Njemačkoj raste iz godine u godinu. Tako je tijekom 2018. zabilježeno 77 krađa, a 2021. godine ukradeno je čak 959 katalizatora.

Ovi modeli su posebno pogođeni krađom, ističu u ADAC-u:

– VW Polo III (godine proizvodnje od 1994. do 2001.)

– Opel Astra G (od 1998. do 2005.)

– Toyota Prius III (od 2009. do 2016.)

– Mitsubishi Carisma (od 1995. do 2004.)

– Mitsubishi Space Wagon (od 1998. do 2002.)

– Seat Arosa

– VW Lupo

– Honda Jazz