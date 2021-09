‘LAKE VAM NEBESKE CESTE’: Emotivan oproštaj od bračnog para koji je stradao u nesreći koju je izazvala srna. Policija objavila detalje tragedije

Autor: Daniel Radman

Policija je objavila detalje teške prometne nesreće koja se jučer dogodila u blizini Daruvara u mjestu Končanica.

Vozač motocikla oko 19 sati i 20 minuta udario je u srnu koja je izletila na cestu te je izgubio nadzor nad vozilom pri čemu su poginuli i on i suputnica.

“Dolaskom do kućnog broja 68 na cestu je iskočila srna te je došlo do udara prednjeg dijela motocikla u srnu, nakon čega je 49-godišnjak prešao na lijevu kolničku traku gdje je došlo do udara motocikla u prednji dio osobnog automobila daruvarskih registracijskih oznaka s kojim je iz suprotnog smjera upravljao 72-godišnjak.

Osobni automobil je sletio u desni putni jarak te je prednjim dijelom udario u betonski stup niskonaponske električne mreže. Uslijed udara 49-godišnjak je pao s motocikla na poklopac motora osobnog automobila, dok je 42-godišnja putnica na motociklu od siline udarca pala preko osobnog automobila na kolnik.

Od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuli su 49-godišnji motociklist i njegova 42-godišnja putnica, dok je srna odbačena u desni putni jarak gdje je uginula”, stoji u objavi policije.

Vozač automobila je alkotestiran, imao je 0,24 promila, zbog zadobivenih ozljeda prevezen je sa suvozačicom(66 godina) u automobilu u bjelovarsku bolnicu gdje su im ustanovljene lakše ozljede.

Od poginulog para, riječ je o supružnicima, oprostili su se njihove kolege iz Moto Kluba Kumovi Virovitica.

“Dragi prijatelji počivajte u miru Božijem. Uvijek ćete ostati u našim srcima..Lake vam nebeske ceste”, napisali su.