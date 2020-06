Krvoproliće u Britaniji: Trostruko ubojstvo u Readingu; napadač uhićen!

Tri osobe su ubijene, a tri teško ranjene u subotu prilikom napada muškarca nožem u parku u gradu Readingu na jugu Engleske, objavila je tamošnja policija, koja napad trenutačno ne karakterizira kao terorizam.

Svjedoci su izjavili da je muškarac krenuo u divljački napad oko 18 sati po lokalnom vremenu, nasumično izbovši ljude koji su se okupili u parku Forbury Gardens u Readingu, gradu udaljenom oko 65 kilomettara od Londona.



Policija je objavila da je uhitila 25-godišnjaka iz Readinga zbog sumnje u ubojstvo, dodajući da ne traže druge osumnjičene.

“Nema podataka koji bi upućivali na postojanje daljnje opasnosti za javnost, no međutim, pozivamo građane da ostanu na oprezu i prijave policiji bilo što sumnjivo”, rekao je glavni istražitelj Ian Hunter.

Kazao je i da se napad trenutno ne tretira kao teroristički čin, no i da policija po pitanju motivacije za zločin još ništa ne isključuje, pri čemu imaju podršku i kolega policajaca iz antiterorističke jedinice.

Svjedok Lawrence Wort izjavio je za BBC da je napadač iznenada krenuo prema grupi od oko osam do deset osoba i počeo ih ubadati. Pokušao je napasti i druge okupljene, no svi su počeli bježati s mjesta nesreće, pa je i napadač pobjegao iz parka.

Park u kojem se dogodio napad smješten je u povijesnom dijelu Readinga, a subotom navečer obično je pun ljudi koji ga koriste za sjedenje i druženje s prijateljima, posebice sada kada su zbog koronavirusa zatvoreni pubovi.

Napad u Readingu dogodio se na mjestu antirasističkog prosvjeda “Black Lives Matter”, održanog ranije u subotu, no policija tvrdi da ta dva događaja nisu povezana.

#BREAKING : Helicopter flying into Kings Meadow to evacuate the injured people from Forbury Gardens in #Reading , #UK after mass-stabbing where 3 people were killed #protests2020 #protests #London #BLMprotests #BLMUK #LondonRiots2020 #ukprotests #AllLivesMatters #ForburyGardens https://t.co/GZJHc5T9xI

“Mogu potvrditi da incident nije povezan s prosvjedom. Napad se dogodio oko tri sata nakon završetka prosvjeda”, izjavio je istražitelj Hunter.

Britanski premijer Boris Johnson poručio je putem Twittera da je u mislima sa svima koji su pogođeni “užasnim incidentom” u subotu u Readingu, dodajući i da zahvaljuje hitnim službama koje su se našle na mjestu događaja.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 20, 2020