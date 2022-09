KRVAVI MASAKR U SUDNICI: ‘Ludi Mato’ prije 23 godine smaknuo suprugu, odvjetnicu i sutkinju: ‘Kad mi skinu lisice, poubijat ću sve oko sebe’

Autor: Dnevno.hr

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na tragičan događaj na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999., kada je tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i teško ranio zapisničarku.

Tog kobnog dana brakorazvodna parnica supružnika Oraškić bila je zakazana za 9:30 sati. Mato Oraškić, inače policajac, u prostorije suda ušao je kroz gruntovnicu, znajući da će kroz taj ulaz lakše proći s oružjem.

Teško ranjena zapisničarka Stanka Cvjetković kasnije je posvjedočila kako je Oraškić ustao i izvadio pištolj nakon što je sutkinja izdiktirala za zapisnik da je brakorazvodni postupak gotov.





Prvo je ubio suprugu, zatim odvjetnicu, a onda se okrenuo prema sutkinji

S prva dva hica ubio je suprugu Gordanu, a nakon nje, također s dva metka, odvjetnicu Hajru Prohić. Okrenuo se prema sudačkom stolu i upucao sutkinju, a njezino tijelo klonulo je na pod. Zapisničarku je teško ranio, a pri odlasku iz suda zgrabio je spise te ih spremio u ruksak. Odjurio je u zahod gdje je oprao ruke, a zatim je kroz gruntovnicu, izašao iz zgrade suda.

Pokušao pobjeći u Sloveniju

Autom se zaputio do graničnog prijelaza Bregana gdje je uhićen oko 13 sati. Na suvozačkom mjestu imao je policijsku uniformu, koja mu je trebala poslužiti kao krinka jer je na granici rekao da je policajac te da ide na sprovod u Brežice, a zatim na posao. Nisu mu povjerovali jer je njegova fotografija, nakon teških ubojstava, proslijeđena svim policijskim ophodnjama u zemlji.

Dugo je zlostavljao suprugu

Kasnije su isplivali zaista mučni detalji, Mato Oraškić bio je patološki ljubomoran, suprugu je čekao da završi smjenu u kafiću na Sigečici. Zvali su ga ‘Ludi Mate, a njegovi su ispadi bili sve teži. Suprugu Gordanu je psihički maltretirao, a početkom 1999. ona je zvala svoje roditelje u Njemačku jer ju je pretukao pa je otišla. Majka i brat su po nju došli u Sloveniju i odveli je u Njemačku, no Mati je to tek bio okidač. Otišao je za njom. Intervenirala je i njemačka policija, a Mato je sve prikazao kao otmicu u kojoj su glavni igrači suprugina majka i brat.

Njegova obitelj bila je na njegovoj strani te su Gordanu optužili da je bila u vezi s vlasnikom kafića u kojem je radila. Optužili su je i da je njezina obitelj od Mate ukrala 50.000 maraka te da ju je zato i ubio.

Kako su pisali mediji, Mato je mjesec dana ranije bio suspendiran je s posla jer se sumnjalo da je 23. lipnja 1999. zapalio kuću Gordaninih roditelja. Ona je bila u Njemačkoj, a nekoliko dana prije krvavog ročišta stigla je u kuću svojih roditelja u Blagorodovcu.

Na suđenju Oraškiću koje je uslijedio, ubojica je majci ubijene Ljiljane Hvalec dobacio ”Đubre jedno!”. Čitavo suđenje ponavljao je kako je optužba protiv njega montirana.









Sudac Zdravko Jambrović, kojeg je Oraškić nazivao korumpiranim pijancem, kazao je kako u svojoj višegodišnjoj praksi nije naišao na ovakav slučaj. Oraškić je sucu čak duže vrijeme pisao iz zatvora, a nakon uhićenja je rekao ”Kad mi skinu lisice, poubijat ću sve oko sebe”. Mato Oraškić kaznu bi trebao izdržavati do 2039. godine. Dobio je jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva i jednog pokušaja ubojstva. To je do 2000. bila najveća izrečena zatvorska kazna u Hrvatskoj.

Svakih 15 minuta jedna žena doživi neki oblik nasilja

Podaci pokazuju da svakih 15 minuta jedna žena doživi neki oblik nasilja, a jednako je alarmantno da velik broj slučajeva nasilja ostaje neprijavljen.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Čakovca organiziralo je tribinu “Nasilje nad ženama”.









“Gotovo svakih mjesec dana mi govorimo o rodno uvjetovanom nasilju i gotovo da nam je svaki dan tema da progovorimo o nasilju prema ženama, o femicidu, zašto su nam žene ubijane, i zašto u zadnjih 8-9 mjeseci imamo 12 ubijenih žena. Odnos kazni prema počiniteljima je toliko blag da žrtve koje su svjedočile tome i nisu dobile dovoljnu zaštitu institucija koje su odgovorne za takvu vrstu tretmana, vrlo često u svom okruženju govore o tome da su puno više očekivale u zaštiti i pomoći”, poručila je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

“Bolje bi bilo da ima sve više boljih alata za prevenciju takvog ponašanja. Dakle, nasilja je bilo i prije, ima ga i sada, prije se nije toliko evidentiralo, međutim, unatrag 10-15 godina donesen je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i ipak je to počelo dobivati i nekakav javnozdravstveni i opći značaj”, kaže Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, prenosi HRT.