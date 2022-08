KRVAREĆI JE ZAPOMAGAO DA UMIRE, A ONA JE TRAŽILA DJECU! Krvavi pohod manijaka vidjeli su susjedi: ‘Ubadao ga je na ulici, a onda se okomio na nju’

Brutalno krvoproliće u Gospiću, u kojem je 36-godišnji J.M. u ponedjeljak oko 17 sati nožem izbo svoju suprugu (30) i njezina prijatelja (21), nije se odigralo samo na kućnom pragu, već i u dvorištima dviju susjednih kuća, piše Jutarnji.

Navodno se tamo još uvijek nalaze kapi i lokve krvi na asfaltu, uokvirene policijskom kredom, kao stravičan podsjetnik na krvavo jučerašnje poslijepodne.

‘Pokušala pobjeći, dohvatio ju na pragu’

Navodno se ne poznaju otprije predobro s tim ljudima, jer su ovdje podstanari svi, napadač i njegov supruga, njih dvije te stradali mladić, koji živi samo malo dalje.

“On je prvo izbo njega kod njih doma. Nama je straga u dvorište dotrčala žena i tražila moju kćer mobitel da zove hitnu i policiju. U tom trenutku s prednje, ulične strane je došao mladić koji je krvario, a odmah za njim i susjed s nožem. Tu je nastavio bosti mladića, a onda se okomio i na nju”, ispričali su svjedoci tragedije.

Naveli su i kako je ona pokušala pobjeći u njihovu kuću, ali da ju je dohvatio na pragu, no uspjela je prije toga nazvati policiju.

‘Ubit ću te’

“Mladić je ležao na našem dvorištu i zapomagao: ‘Umrijet ću’. Izgubio je dosta krvi, nakon nekog vremena i svijest. Ona je spominjala djecu, vikala je: ‘Nemoj J., gdje su djeca’. On je ponavljao: ‘Ubit ću te’. Imao je veliki nož u ruci. Tako ih je ostavio krvave i samo nestao. Ona je krenula bježati dalje, ali je došla samo do susjednog dvorišta, tu je pala i ona. Susjeda joj je držala glavu i bila je pri svijesti do dolaska Hitne i policije”, ispričale su susjede.

Dodale su i da je obitelj imala bračnih problema, a navodno je “njegova supruga bila u vezi s mladićem iz susjedstva, s kojim si je i osumnjičenik bio dobar”.

Podsjetimo, muškarac je i dalje u bijegu, policijska potraga traje, a osumnjičen je za dvostruki pokušaj ubojstva.