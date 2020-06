‘KRIV SAM!’: Počelo suđenje Andriji Drežnjaku za ubojstvo socijalne radnice i pravnika u Đakovu

Iako se u istrazi branio šutnjom, Andrija Drežnjak (62) danas je na osječkom sudu priznao krivnju za ubojstvo svoje skrbnice i socijalne radnice Blaženke Poplašen (49) te pravnika Ivana Pavića u Centru za socijalnu skrb u Đakovu, 9. srpnja prošle godine, objavio je Večernji list.

“Razumijem optužnicu. Smatram se krivim”, izjavio je Drežnjak. Po optužnici, on je kobnog dana stavio pištolj tzv. češku zbrojevku u torbicu i zaputio se u Centar za socijalnu skrb. Unaprijed je, tereti se, skovao plan da ih usmrti, “u uvjerenju da su mu pravnik Pavić i socijalna radnica Poplašen na nezakonit način oduzeli obiteljsku kuću u kojoj prebiva”.

Kada je stigao do ulaza u zgradu, rekao je zaštitaru kako im samo treba uručiti neki papir. Kako ga poznaje dugi niz godina, kao korisnika Centra, zaštitar ga nije dodatno provjeravao. Otkucalo je taman podne kada je Drežnjak ušetao u Pavićev ured i ispalio mu hitac u glavu. Zaputio se potom u sobu Blaženke Poplašen i potom pucao i u nju, a nesretna je žena na mjestu preminula. Pavić je prevezen u KBC Osijek, gdje je deset dana kasnije izgubio bitku za život.

Nakon ubojstva, pobjegao biciklom

Andrija Drežnjak nakon zločina je sjeo na bicikl i pobjegao. Stravičnoj tragediji svjedočila je Ljubica Zovko, socijalna radnica koja je dijelila radnu sobu s Ivanom Pavićem. On je bio dobi njezine djece pa ga je, ispričala je na sudu, oduvijek doživljavala kao svoje dijete, a opisala ga je kao prekrasnog čovjeka i stručnjaka.

“Bio je uobičajen radni dan, na vrata nam je pokucao Andrija Drežnjak. Pitao je je li on sad na redu. Već je bilo prošlo radno vrijeme sa strankama, a Andriju smo uvijek primali mimo protokola i stranaka. Ivan mu je rekao: ‘Andrija, jučer ste bili, jučer sam Vam sve rekao’. Nisam radila dan ranije pa nisam znala. Andrija je držao bijeli papir pod rukom. Pitao je smije li sjesti, rekli smo neka sjedne. Ivan je nastavio raditi, a ja sam mu kazala: ‘To što Vam je Ivan rekao jučer, nije se promijenilo, vrijedi i danas’. Odgovorio je: ‘Da, ali ona kuća…’. Nismo dugo razgovarali, sve se munjevito dogodilo, ustao je, mislila sam da će izaći iz sobe. Međutim, kad sam se ustala da ga ispratim, vidjela sam da je držao neki predmet u ruci za koji se nisam mogla sjetiti što je. Dok mi je do mozga došlo da je to pištolj, već sam čula zvuk”, opisala je svjedokinja Zovko.

Ostala je u šoku, a kroz glavu joj je prošla misao “Jesam li ja sljedeća na redu?”, piše Večernji list.