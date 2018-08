KOPRIVNICA: Lupao ga kamenom po glavi, zatim se u lokal vratio sa sjekirom

Autor: Dnevno.hr

Koprivničanin Damir (53) lupao je poznanika Branimira (55) usred bijela dana u krčmi u Koprivnici kamenom po glavi, a u lokal se bio vratio s velikom sjekirom u ruci. Učinio je to pod utjecajem alkohola od 0,90 promila, a Branimiru koji se šakama branio od napada izmjereno je 1,54 promila.

Obojica su ovih dana proglašena krivima na Prekršajnom sudu u Koprivnici. Damiru je odrezana kazna od 2375 kuna, a Branimir mora platiti 225 kuna.

“Točno je da sam tog dana u lokalu fizički napao Branimira udarivši ga nekoliko puta rukama i otkrhnutim kamenom u glavu. Istina je da sam poslije sa sjekirom došao u ugostiteljski objekt, ali nisam bio svjestan svojeg postupka”, ispričao je Damir na sudu, piše Podravski.hr.

Branimir je pak u cijelosti porekao sve i ne osjeća se krivim jer se on kritične zgode samo branio od Damirovih nasrtaja.

“Čim sam ušao u lokal, Damir je ustao sa stolice i udario me glavom u glavu. Odgurnuo sam ga i rekao neka me ostavi na miru. Damir se potom vratio sa sjekirom u ruci i mogu reći da me to jako uznemirilo. Izašao sam iz objekta, a tamo me je dočekao Damir, ovaj put bez sjekire, i počeo udarati kamenom po glavi. Pao sam i branio se rukama od udaraca, ali on me u jednom času počeo udarati i nekakvim grabljama”, svjedočio je Branimir.

Premda je Branimir tvrdio da Damira nije udarao šakama, svjedoci Danijela i Marko rekli su suprotno. Marko je kazao kako je vidio kad je Branimir Damira šakom udario u glavu ispod lijevog oka. Zbog toga su obojica proglašena krivima za remećenje javnog reda i mira.

Damiru je sudskom odlukom oduzeto i hladno oružje – velika sjekira za cijepanje drva. Prema sudskom rješenju, “oduzima se 1 (jedna) sjekira sa platičnim držalom, crveno-crne boje, težine 1250 grama, dužine cca 70 cm, oštrice dužine cca 49,5 cm, a koja je oduzeta uz Potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta”.