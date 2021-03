KAOS I LUDILO NA TREŠNJEVKI: Muškarac se popeo na 200 metara visok dimnjak toplane, stigla policija

Autor: Maja Štefanac

Korisnici društvenih mreža dijele fotografije muškarca koji se prijepodne popeo na dimnjak zagrebačke toplane na Trešnjevci.

Dnevnik.hr navodi da je policija potvrdila da je oko 10 sati dobila dojavu o osobi koja se popela na dimnjak. Na Facebooku je jedan od korisnika objavio fotografije osobe koja se penje na jednu od najviših građevina u Hrvatskoj, te je napisao da je muškarac, nakon što se popeo do željene visine dimnjaka inače visokoga 200 metara, stao nešto vikati. Korisnik je napisao i to da je on zvao policiju.

Muškarac je ipak sišao s dimnjaka, neozlijeđen, te mu je pružena liječnička pomoć.