KAKVA SMO MI LAKRDIJA OD DRŽAVE! Daruvarac nije u zatvoru jer nije ‘digao poštu’, a njegov odvjetnik ‘nema pojma jer je na godišnjem’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Darko Kovačević Daruvarac (31) pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog teškog premlaćivanja 18-godišnje Zadranke prošlog ljeta u kafiću “Chill out” na zadarskoj Meladi, još nije upućen na izdržavanje zatvorske kazne jer nije “digao” poštu, a odvjetnik mu je otišao – na godišnji odmor, piše Zadarski.hr.

Iako je rješenje o upućivanju na izdržavanje zatvorske kazne od 23. srpnja istog dana otpremljeno njemu i odvjetniku Borisu Radmanu, oni ga nisu zaprimili, čime to rješenje nije postalo izvršno, a time ni provedivo. Iako je nakon izlaska na slobodu iz istražnog zatvora odrješito govorio kako “neće bježati”, očito je kako će Kovačević ipak iskoristiti sve zakonske procedure koje mu, iako zvuče apsurdno, osiguravaju da još neko vrijeme provede na slobodi.

“Ni jedanaest dana od dana otpreme rješenja na sud se nije vratila dostavnica, koja je dokaz o tome da su osuđenik i njegov branitelj primili to rješenje. Ono što smo mi mogli dalje poduzeti prema zakonu jest to da smo ponovili dostavu na iste adrese, a što će se dalje dogoditi čekat ćemo i vidjeti”, rekla je sutkinja izvršenja Županijskog suda u Zadru Dijana Grancarić.

Ona je prethodno odbila Daruvarčevu molbu za odgodom izvršenja kazne zbog obiteljskih prilika, nakon što je od zadarskog Centra za socijalnu skrb primila izvješće. Odgodu izvršenja kazne mu je potom odbilo i Izavnraspravno vijeće Županijskog suda u Zadru.

“Osuđenik Darko Kovačević na izdržavanje kazne zatvora trebao bi stupiti po pravomoćnosti rješenja kojim mu je odbijena molba za odgodu. To rješenje postaje pravomoćno nakon što ga osuđenik primi i to u roku od tri dana, ukoliko se ne žali. Ako uloži žalbu onda nakon što Izvanraspravno kazneno vijeće ovog suda odluči po toj žalbi. Međutim, ovdje imamo situaciju da je 23. srpnja rješenje upućeno na Kovačevićevu zadarsku adresu,kao i njegovu branitelju. nije se vratila dostavnica, što je dokaz o tome da su osuđenik i njegov branitelj primili to rješenje”, navela je Grancarić.

Još 21. lipnja na sud je došla službena obavijest odvjetničkog ureda Borisa Radmana u kojoj moli sud da ne zakazuju rasprave u predmetima u kojima zastupa stranke od 15. srpnja do 15. kolovoza jer je tada na – godišnjem odmoru. “Nemam komentara, na godišnjem sam odmoru”, izjavio je kratko Radman.

Odvjetnik Branko Šerić pojašnjava kako u sličnim slučajevima postoje zakonska rješenja koja ipak osiguravaju da se osuđenik mora javiti na izdržavanje kazne.

“Ako osuđenik i dalje nastavi ignorirati rješenja koja mu šalje sud, rješenje se objavljuje javno na e-oglasnoj ploči suda i to se onda smatra kao da mu je osobno uručeno. Ukoliko ni to ne bude uspješno, sudac izvršenja daje nalog za raspisivanje tjeralice. Osuđenik se locira, uhiti i transferira u zatvor”, navodi Šerić, te dodaje kako sudac izvršenja odlučuje koliko će puta slati rješenje osuđeniku na njegovu adresu, te kada će rješenje objaviti na oglasnoj ploči suda.

“Ta praksa u hrvatskom pravosuđu nažalost nije ujednačena. Često se događa da na taj način osuđenici ostaju na slobodi i do godinu dana, a zna se događati i bijeg u inozemstvo”, pojašnjava Šerić.

Kovačević se već trebao uputiti u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu gdje je trebao boraviti četiri tjedna kako bi se obavila njegova medicinska, socijalna, psihološka, pedagoška i kriminološka obrada.

Još početkom lipnja splitski sud mu je smanjio kaznu s pet na četiri godine zatvora odbivši prethodno sve navode iz njegove žalbe u kojoj je tražio uvjetnu kaznu i novo suđenje zbog “političko- medijskog linča”.

Prilikom odabira vrste i mjere kazne splitski sud je u prvom redu imao u vidu njegovu iznimnu brutalnost, te da na Kovačevića nije utjecalo niti to da je žrtva bila mlada djevojka, koja s obzirom na svoju tjelesnu konstituciju i ponašanje kritične prigode nije za njega predstavljala opasnost.