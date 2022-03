JEZIVO UBOJSTVO MAJKE ANE, PROGNANICE IZ VUKOVARA: ‘Policija je digla ruke, on petljao s drogom, jedva je ostao živ’

Udovicu hrvatskog branitelja i prognanicu iz Vukovara, 79-godišnju Anu Selak, bestijalno je tupim predmetom ubio njezin vlastiti sin u stanu u Puli, a nakon stravičnog zločina pobjegao je iz Hrvatske. Stanari zgrade devetokatnog nebodera na Prilazu Monte Cappelletta 1 zgroženi su monstruoznim činom, a navode i kako je u petak strašan urlik doprijeo sve do ulice, i to usred bijela dana.

“Nakon toga sam ga čula kako hoda, nešto naglas broji i odlazi po stepenicama. Odmah sam pomislila da se dogodilo nešto loše. Ali, u zgradi stanuju tri policajca, pa nisam zvala policiju”, prisjetila se za Jutarnji jedna od susjeda ubijene žene.

Jutarnji neslužbeno doznaje kako policija zna gdje se nalazi sin ubojica Miroslav te da ‘nastoje sve učiniti da ga što prije privedu’. A dok policija radi svoj posao, susjedi otkrivaju kako su odnosi između ubijene majke i problematičnog sina bili narušeni već dulje vrijeme.

‘Petljao je s drogom’

“Iz njezina stana u jedno dva navrata čula se nenormalna dernjava. Vikao je: ‘Izlazi van!’. To nije bilo normalno kako se divljački derao, posebno je to došlo do izražaja prošlog ljeta. Ona je inače teško hodala, služila se štapom”, tvrdi jedna stanarka pa dodaje da je Ani rekla da pozove policiju. No, Ana je to odbila jer službenici su, kako je tada govorila, digli ruke i rekli da je to ‘unutar obitelji’.

Policija je za Jutarnji potvrdila da je 2016. ubijena Ana prijavila svog sina zbog nasilja prema članu obitelji i zbog pokušaja spolnog nasilja nad djetetom, a susjeda je otkrila kako je Miroslav prije 15-ak godina brutalno pretučen do te mjere da je jedva ostao živ jer je ‘petaljao s drogom’.

Predstavnik stanara policajac

“Radio je u nekim tvrtkama, na održavanju parkova, ali je li sad negdje radio nije mi poznato. Mislim da je imao i određenih zdravstvenih problema. On mi je uvijek djelovao nekako ‘smotano’. Tko zna što mu se ‘skopčalo’ po glavi”, napominje.

Inače, predstavnik stanara ove zgrade voditelj je Službe općeg kriminaliteta PU Istarske. Neki misle da je očevid napravljen i na način da se što manje uznemiruju stanari zgrade.

Tužiteljstvu je dostavljena kaznena prijava i sada je na potezu tužiteljstvo koje od suda mora zatražiti raspisivanje međunarodne tjeralice ili Europskog uhidbenog naloga za Miroslavom Selakom.