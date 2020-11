JEZIVA PRIČA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA! Amerikanac zatočio bolesnog brata, izgladnjivao ga i tjerao da sam sebi iskopa grob!

Autor: N.M.

Prizor koji su ugledali zagrebački policajci 14. kolovoza ove godine u kući u zapadnom dijelu Zagreba, a sve nakon dojave susjeda ostat će im zasigurno urezan u memoriji do kraja života i ta memorija nije nimalo lijepa, dapače jeziva je i čini se da je se može vidjeti samo na filmu.

Naime, policiju je nazvala jedna susjeda preko puta kuće gdje je policija došla, rekavši im da je u dvorištu obližnje kuće vidjela visokoga pothranjenoga muškarca kako zavezanih ruku i s lancima na nogama doslovce puzi do smeća te pokušava pojesti otpatke hrane. Policija je po dojavi došla na navedenu adresu a vrata im je otvorio 38-godišnji američki državljanin s trajnim boravištem u Hrvatskoj.

Na pitanje o onome što je susjeda prijavila, muškarac je odmahnuo glavom rekavši: “Sam sam u kući”, a na pitanje mogu li ući u kuću i napraviti provjeru, rekao im je ne, prenosi Jutarnji list.

S obzirom na to da nisu imali nalog za pretres, policajci su nakratko otišli, no čim su provjerili podatke koje im je Amerikanac dao o sebi, utvrdili su da je on skrbnik starijem bratu koji ima autizam i koji je s njime došao iz SAD-a. ” Kad su mu policjaci ponovno pokucali na vrata, uz odgovarajući nalog odgovorio im je “Brat mi je u Americi”.

Policija je pregledala sve prostorije osim toaleta koji je bio zaključan. Amerikanac je počeo negodovati da je toalet prljav i da bi ga očistio prije nego što im ga pokaže, no policijsko strpljenje se smanjivalo. Zatražili su ključ i otvorili vrata. Pred njima je bio sklupčan muškarac u jako lošem stranju, pothranjen, kost i koža. S njim se nije moglo komunicirati, proizvodio je tužne zvukove. Ruke su mu bile vezane na leđima plastičnim vezicama, a oko nogu je imao policijske lisice.

Bio je to, ispostavilo se, Amerikančev stariji brat s autizmom, kojega je po svemu sudeći, dulje vrijeme držao vezanoga kao psa te ga ostavljao bez hrane kad bi odlazio od kuće. To je trajalo, zaključila je policija, najmanje od veljače ove godine kada je 38- godišnjak unajmio kuću u zapadnom dijelu grada, a možda i puno prije jer se u Hrvatsku doselio prije četiri godine. Vlasnik kuće ostao je zapanjen iskustvom s podstanarima koje je primio u kuću 28. veljače ove godine.

“Bio sam na moru kad me policija u kolovozu nazvala te sam ih pitao u šali jesam li gdje prošao kroz crveno čim me traže. Rekli su mi da im nije do šale jer da mi je jedan podstanar u zatvoru, a drugi da je bio zavezan za WC školjku i da ima jedva 30 kilograma”, kazao je vlasnik kuće u zapadnom dijelu Zagreba gdje se događao ovaj riječima teško opisiv zločin.

“I da se za sve doznalo nakon što su susjedi vidjeli da mladić vezanih ruku, pužući ide po dvorištu te kopa po kanti za smeće, valjda tražeći hranu. Ne mogu vjerovati da je sve to istina, a najužasnija od svega mi je spoznaja da je brat bratu u mom dvorištu kopao grob” – kaže vlasnik kuće u čijem je dvorištu bila metar duboka rupa veličine 160×70 cm. Očevid na mjestu užasa trajao je danima.

Najmodavac američke braće, netom prije odlaska na godišnji podstanarima je pokosio travu, podrezao grane na drveću u dvorištu. A onda je i sam uočio nešto čudno pa je sam dalje ispričao.

“Tad sam uočio rupu. Bila je duboka nekih 20 cm i dugačka nešto više od metra. Uzrujao sam se kako može kopati a da ne pita, pa je rekao da planira saditi papriku. Prešao sam preko toga, a na kraju je ta rupa dosegla i metar. Nisam ni slutio da će jedan običan oglas na Njuškalu, dok sam tražio podstanare, otići u tom smjeru. Došao je vidjeti kuću s djevojkom koja je rekla da je kolegica s posla jer on nije govorio hrvatski. Kod javnog bilježnika sam s njim i bratom sklopio ugovor i prijavio ih. Poslije smo razgovarali i rekao mi je da je umirovljeni vojnik, da je devet godina proveo u vojsci, da ima dobru penziju te da je u Hrvatskoj jer je jeftin život i da se skrbi o bratu” – govori vlasnik kuće koji je drugog podstanara koji je doživljavao bratovu torturu vidio samo jednom.

U kući je nakon svega ostao pravi darmar. Hrpa odjeće koju braća trebaju preuzeti, ali i vjenčani list prema kojem je mlađi brat 2010. stupio u brak na Črnomercu s jednom Hrvaticom. Svi susjedu su potpuno šokirani onim što su saznali i vidjeli, i ogorčeni na prolaznike koji su tog 14. kolovoza prolazeći kraj kuće vidjeli mladiću u vrtu kako puže ali ništa nisu poduzeli već su nastavili svojim putem.

“Taj čovjek je bio sportski tip, utreniran, losanđeleski naglasak, imao je anđeosko lice i dobro se oblačio. A brata mu nikad nismo vidjeli osim u nekoliko navrata u dvorištu. Ostali smo iznenađeni jer nismo ništa naslućivali” kazala je šokirana susjeda.

Osumnjičeni Amerikanac (38), prijavljen je zbog kaznenih djela obiteljskog nasilja i protupravnog oduzimanja slobode te se, prema našim informacijama, nalazi u zatvoru u Remetincu do okončanja postupka.

Bolesnom bratu je da stvar bude još neljudskija i nehumanija uzimao i novac koji je za njega slala njegova matična država SAD. Bratu ovog monstruma, jer druge riječi nemamo osigurana je zdravstvena skrb u jednoj hrvatskoj ustanovi no uskoro se možda i vrati u SAD.

Osumnjičeni muškarac je navodno jedno vrijeme radio kao profesor engleskog, odnosno izvorni govornik, u privatnoj školi stranih jezika te u jednoj tvrtki za promociju. Priča koja doista ledi krv u žilama i za koju se pitamo može li se uopće dogoditi.