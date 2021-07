‘JESTE LI VI STEVO?’ POLICAJCI BRUTALNO PREBILI SLIJEPCA! Slomili su mu nogu i iščašili ruku. Umjesto isprike, ‘pobrao’ je prijavu

Autor: Dnevno

Lom noge, iščašena ruka i optužba za lažno predstavljanje i vrijeđanje. Sve je to pretrpio slijepac nakon susreta sa zagrebačkim policajcima, kako prenosi Potraga.

Stevan Jambrešić ima 47 godina i od djetinjstva je potpuno slijep. S polusestrom živi na zapadnoj strani glavnog grada i baš su ga tamo prije dva mjeseca zatekli policajci.

“Jeste vi Stevo? Eto, tako su pitali. Ja sam rekao da, da. No, prezime nisu spominjali”, rekao je Jambrešić.

Zamijenili ga s drugim

Njegovo pravo ime je Stevan, ali ga svi zovu Stevo. Nakon kratke komunikacije s policijom dvojica policajaca su ušli u dvorište, priveli ga na silu te mu pritom slomili nogu i iščašili ruku.

Razlog? Zamijenili su ga s drugim čovjekom.

“Netko je u VII. postaju došao prijaviti svog očuha da ju je udario. Nisu ni čekali da kažem svoje prezime. Odmah su tražili neki dokument. Ja sam krenuo prema hodniku u jaknu da dam osobnu. Međutim, oni su se brzo predomislili i počeli su već činiti blagu silu. Povlačiti me prvo za ramena, pa za vestu da sam skoro pao na nos”, opisao je.

Jambrešić, kaže, do svoje osobne iskaznice nije uspio ni doći.

Čula ga susjeda

“Kad su me odvukli do pola dvorišta, srušili su me i počeli udarati po nozi, onako skačući dok ja nisam počeo bolno vikati i rekao, slomili ste mi nogu. Uopće se nisu obazirali na to, onda su stali udarati, te su počeli nogu izvrtati”, kaže.









Njegovo jaukanje čula je i susjeda koja ga je vidjela kako leži na podu.

Naime, policija je tražila osobu romske nacionalnosti, istog imena, ali različitog prezimena, koja se, navodno, trebala nalaziti na istoj adresi. Postupanje policije bilo bi iznenađujuće grubo čak i da su našli pravu osobu, a potpuno je nejasno zašto Stevanu Jambrešiću nisu dali priliku da pokaže osobnu iskaznicu.

MUP priznaje grešku

Iz MUP-a priznaju da su policijski službenici prekršili zakon, neopravdano upotrijebili silu. U odgovoru pravobraniteljici, koji je stigao mailom 13. srpnja, a nosi datum 28. lipnja, tvrde da su o svemu obavijestili i Jambrešićevu sestru, i to još 21. lipnja.

Taj odgovor nema nikakvog smisla jer, da je odgovor policije u kojem objašnjavaju da su krivi doista primila, Jambrešićeva sestra se ne bi više od tjedan dana nakon toga obratila medijima.









U službenoj policijskoj zabilješci piše da je liječnica Hitne koja je pozvana u postaju, nakon što se Stevan Jambrešić žalio na bolove, ustanovila da mu nije ništa.

Pet dana proveo u bolnici

“Njihovo je pitanje samo bilo – jel’ imate primjedbu na policijsko postupanje? Rekao sam, naravno da da jer su mi nanijeli tjelesnu ozljedu. No, prije nego što su me otpustili, zvao sam, tražio, inzistirao da mi zovu hitnu pomoć jer ne znam što je, boli me ruka, boli noga. Da bi hitna došla, neka doktorica, da bi me pregledala i zaključila kako je sve u redu”, rekao je Jambrešić.

U KBC-u Sestre milosrdnice zadržan je pet dana. Međutim, nakon što ga je policija isprebijala, još su ga i optužili za lažno predstavljanje te vrijeđanje i omalovažavanje, ali i odbijanje davanja osobne iskaznice do koje nije mogao doći jer su ga brutalno napali.

Za Potragu su danas iz MUP-a odgovorili da će nakon utvrđenih okolnosti optužni prijedlog protiv Stevana Jambrešića biti odbačen, dok će biti pokrenut disciplinski postupak protiv policijskih djelatnika te su o rezultatima kriminalističke istrage obaviješteni i Državno odvjetništvo, saborski Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

U Uredu pravobraniteljice kažu da Jambrešić zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda ima pravo podnijeti odštetni zahtjev.