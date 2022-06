‘JA SAM ŠIPTAR, POBIT ĆU TI SVE’ Napadač iz Imotskog zapalako pred sucem: ‘Imao sam špičoke, htio sam ga maknut od cure’

Autor: D.V

Jedan od glavnih aktera krvavog pira u Imotskom tjedan je započeo u sudnici splitskog Županijskog suda gdje je “hladne glave” objasnio što je prethodilo tome da 27-godišnjak završi u bolnici s, policijskim rječnikom rečeno, osobito teškim ozljedama.

Optuženik Marko K., inače 20-godišnji komercijalist iz Omiša, prvi je rođak mladoženje, dok je nokautirani Sunaj D. brat mladoženjinog kuma. Prije svadbe se, točnije okršaja u Ulici Vladimira Nazora, nikad nisu vidjeli.

A sve je počelo benigno. Tog su se kobnog petka Marko, njegova djevojka i ostatak uzvanika okupili u jednoj kući nasuprot crkve, no uvečer mu je ponestalo cigareta pa se s odabranicom svog srca s kojom je prije nekoliko mjeseci dobio dijete uputio u obližnju trgovinu.





‘Dobra ti je mala’

No, na povratku se mimoišao sa Sunajem koji je bio u društvu drugog muškarca, a koju sekundu kasnije do njega su doprijele neugodne riječi.

“Dobra ti je mala. Hvatao bi ju”, viknuo mu je Sunaj, ispričao je na sudu. Marku se komentar nije svidio pa mu je rekao da to “ponovi” te su se dvojica mladića nasred ulice našla jedan nasuprot drugog.

“Počeo je govoriti da je on Šiptar i da će mi pobiti sve i je… sve što mi je drago. U jednom me je trenutku udario šakom u desno rame, a ovaj nepoznati muškarac je stao između nas pokušavajući primiriti situaciju. Uhvatio sam Sunaja rukom za košulju, a on je rekao kako sam je sada isprljao i da ću je lizati. Tad je tom muškarcu rekao: “Ajmo ih pribiti”. Kad su krenuli prema nama, zamahnuo sam lijevom nogom, bio sam obuven u cipele tzv. “špičoke”. Htio sam ga pogoditi u prsa da ga udaljim od sebe. No, udario sam ga u bradu i on je pao na leđa na beton”, pojasnio je osumnjičeni Omišanin u svojoj obrani, piše Slobodna Dalmacija.

Moli Boga da je dobro

Tvrdi i da mu je drugi muškarac rekao da ode nakon što je Sunaj pao na tlo i da će “on sve riješiti”. Marko je to i učinio no sa svadbe ga je potjerao rođak i rekao mu da ode u bakinu kuću, gdje se skrivao dok ga nije došla policija.

Tijekom ispitivanja Marko je napomenuo kako te večeri ništa nije pio te da nikad nije trenirao borilačke sportove već samo nogomet.

Istaknuo je i da nije htio ozlijediti Sunaja, već ga odmaknuti od sebe, te da moli Boga da ozlijeđeni mladić bude dobro. Pred sucem istrage se čak i rasplakao te je još jednom izrazio veliko žaljenje i kajanje zbog svega što se odigralo.









Sudac mu je zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke, točnije na djevojku, i ponavljanja kaznenog djela odredio mjesec dana istražnog zatvora. S druge strane nokautiranom Sunaju se stanje nakon operacije popravlja. Bit će zanimljivo čuti što on o svemu ima za reći.