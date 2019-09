IZREŠETANA OBITELJSKA KUĆA U ZAGREBAČKOJ DUBRAVI: Rat između romskih obitelji

Autor: Dnevno

Zagrebačku Dubravu noćas su opet probudili – pucnjevi. U Otočačkoj ulici broj 3, zasad nepoznati počinitelj pucao je iz vatrenog oružja na kuću obitelji Osmanović koja je otprije poznata po sukobu s drugim romskim obiteljima. Među zaraćenim obiteljima, dosad uključenima u oružane sukobe, najistaknutije su Zahinović i Hamidović. U ovom incidentu nije nitko stradao, samo pročelje kuće, no ranije je situacija bila puno gora, prenosi Zagreb.info

Periferijska obiteljsko-pucačka saga u kojoj je bilo i mrtvih, traje već godinama i ne nazire joj se kraj

U rujnu prošle godine, preminuo je Šerif Zahinović u šezdesetoj godini života. Nakon njegove smrti, iznos od 4000 eura, koji je dugovao Muharemu Osmanoviću, prenio se na njegovu obitelj. Muharem je otišao tražiti novac kada su ga Zahirovići nasilo ugrabili i unijeli u kuću te ga oko tri sata mučili i prijetili mu vatrenim oružjem. Policija je pozvana, ali je uhićena samo jedna osoba – Kemal Zahirović zvani Mišo, no i on je uskoro pušten na slobodu.

Nakon toga, situacija je eskalirala – dva su Osmanovića krenula u osvetu.

Vehbija i Kasim Osmanović pucali su na kuću, u kojoj su Zahinovići živjeli, ovaj put jačim naoružanjem – automatskim puškama. Nekoliko se Zahinovića tada nalazilo na balkonu te su na pucnjavu – uzvratili. Najgore je od svega bilo što je pucnjava bila ispred Osnovne škole Vukomerec, samo nekoliko minuta prije završetka nastave i izlaska velikog broja učenika u dvorište škole. Meci su letjeli na sve strane, a obje su obitelji tvrdile kako nisu odgovorne za pucnjavu.

Nakon vatrenog okršaja kod OŠ Vukomerec, uhićeno je 19 osoba uključujući Mirsada Osmanovića zvanog Metak. Upravo je njegova kuća u Dubravi noćas dobila nekoliko metaka.

Evo što Mirsad Orsmanović nakon svega, a tko zna prije čega još, izjavljuje za Jutranji list: “Negdje iza ponoći supruga i ja smo došli kući. Bili smo na policiji jer su nas optužili da smo im prijetili. Mojoj ženi su oduzeli pištolj, a ja nisam ni znao da ga ima. Nosi ga jer ju je strah kao i mene jer smo mi ti kojima se, zapravo, stalno prijeti smrću. Najednom smo oko jedan sat u noći začuli pucnjavu, bilo je nekoliko hitaca, možda dva. Obitelj je počela vrištati. Ja sam izjurio vani u dvorište, vidio na ulici Renault Megane. Sjeo sam u svoj auto i krenuo juriti za Meganeom. Vozača nisam našao”.

U nastavku izjave, Metak optužuje Nenada O. kao napadača na njegovu kuću.

Sukob između obitelji Osmanović i Hamidović traje već dugi niz godina. Još 2012. godine u zagrebačkoj Dubravi, ubijen je Hašim Osmanović, Mirsadov bratić. Za njegovo je ubojstvo policija sumnjičila Gina Hamidovića, no, zbog manjka dokaza, istraga je obustavljena, a Hašimovo ubojstvo nikada nije riješeno.

Nakon najvatrenijeg sukoba u kojem su bila izložena djeca iz Osnovne škole Vukomerec, i nakon što se na noge digao cijeli kvart, nakon protesta, medijskih članaka, djelovanja policije, pravosuđa i socijalnih službi, činilo se da je situacija riješena i da je zavladao mir. No sve je to bila samo lažna nada. Sustav nije obavio svoj posao, obitelji su i dalje naoružane do zuba i lake na okidaču. Čekamo razvoj situacije.