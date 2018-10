Iznenadna smrt glavnog urednika srpskog portala, pozlilo mu na konferenciji

Boris je bio prvi čovek NOIZZ-a od osnivanja portala u Srbiji 2016. godine i svojom ogromnom energijom, posvećenošću i strašću ostavio je neizbrisiv trag.

Boris Trivan je rođen u Zrenjaninu 1979. godine. Studirao je Filozofski fakultet u Beogradu. Pored arheologije kojom se bavio više od decenije, velika ljubav su mu bili mediji i posebno društvene mreže. Bio je pionir komunikacija i marketinga na društvenim mrežama u Srbiji, gde je svojim jedinstvenim duhom i stilom za kratko vreme stekao veliki uticaj. Napisao je više stotina kolumni i tekstova za brojne domaće medije. Bio je jedan od pokretača i predavača na Institutu za digitalne komunikacije u Beogradu.

Boris je svojim velikim talentom, profesionalizmom, svestranošću i strašću vodio portal NOIZZ, koji je zahvaljujući njegovoj kreativnosti ubrzo nakon pokretanja ušao u sam vrh po posećenosti u Srbiji. Ono što je Boris uređivao svih ovih godna bilo je posebno popularno kod mladih i urbanih čitalaca.

Bio je hrabar i beskompromisan, originalan i jedinstven. Dobrota, duh i osmeh su ono po čemu će kolege iz redakcije NOIZZ i kompanije Ringier Axel Springer večno pamtiti Borisa Trivana. Njegove kolege i prijatelji saosećaju sa porodicom u ovim najtežim trenucima i izražavaju najdublje saučešće.

– Boris je bio čovek sa misijom, sjajnom misijom davanja glasa mladim gleneracijama i izgovaranja na glas onoga šta mnogi misle i u šta veruju. Jakog glasa u društvu gde je ćutanje postalo normalnost. Glas koji je beskompormisan, hrabar, oštar, duhovit, inteligentan, pravo u centar. Ljudi poput Borisa su oni koji svet menjaju na bolje. Oni ne idu uz masu, uz glavni tok i lakša rešenja, već idu protiv vetra i do zadnjeg daha se bore za pravi razlog. To je bio Boris! Ringier Axel Springer uvek će ga pamtiti i NOIZZ porodica uvek će se sećati misije koju je Boris postavio a to je da se čuje glas novih generacija – rekao je Jovan Protić, direktor digitalnog izdavaštva na nivou Grupe Riniger Axel Springer Media AG, prenosi portal NOIZZ.