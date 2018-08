Izbjegnuta tragedija: Nećete vjerovati u kakvoj su se opasnosti našli kupači u Puli

Autor: Dnevno.hr

Zelena Istra i građani obratili su se danas redakciji Regional Expressa zbog opasnosti u kojoj su se našli kupači na Valovinama gdje se jučer srušio 15 – metarski stup na gradilištu ski – lifta.

‘Jučer je samo sreća htjela da ne bude ozlijeđenih kupača na Valovinama prilikom pada dijela konstrukcije u more. Radi se o metalnoj konstrukciji visokoj oko 15 metara. Prije pada na konstrukciju su se penjala djeca. Prema riječima očevidaca, koji su sve i snimili, i prilikom pada konstrukcije u more u blizini su bili kupači. Očevici su zvali Lučku kapetaniju, koja se, prema njihovim riječima, do mraka nije pojavila na mjestu nesreće’, poručila je Dušica Radojčić iz Zelene Istre, a isto su nam poručili i građani koji su nam se javili u redakciju.

‘Sve vas držimo odgovornima jer unatoč mnogim prijavama građana u posljednjih mjesec dana niste ništa poduzeli da se spriječe radovi usred sezone kupanja kao ni da se gradilište na kopnu i moru učini sigurnim. Inspektorat rada odgovorio nam je da “su neposrednim opažanjem na lokaciji utvrdili da se radovi ne izvode”. Lučka kapetanija zabranila je plivački maraton oko područja koncesije, no investitoru je dopustila ponašanje koje je umalo dovelo do događaja s mogućim kobnim posljedicama. Komunalni redari na tereni nisu, koliko nam je poznato, ni izašli niti na bilo koji način odgovorili na naše prijave.

Pozivamo vas da zbog ovog i mnogih drugih propusta, o kojima smo vam prethodno više puta pisali, poduzmete mjere u vašoj nadležnosti, a gradonačelnika ponovo pozivamo da raskine Ugovor o koncesiji za ski-lift’, stoji u dopisu Zelene Istre.