IZBIO POŽAR U KUĆI U BLIZINI VARAŽDINA: Vatrogasci prilikom gašenja pronašli mrtvo tijelo

Autor: Dnevno.hr

Varaždinska policija je priopćila da je u kući u Bartolovcu, u kojoj je 15. travnja oko 4:30 izbio požar, pronađeno tijelo.

Kako policija javlja požar je izbio u kući 73-godišnjeg muškarca, a po dojavi su na mjesto događaja izašli vatrogasci JVP Varaždin. Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo u prostoriji kuće uslijed otvorenog plamena iz peći na kruta goriva i to na drveni otpad smješten ispred i iza peći. Naime, peć nije imala zaštitno staklo i došlo do zapaljenja gorivih tvari u prostoriji.

Požar se proširio na ostale gorive dijelove unutar objekta. U požaru je smrtno stradala za sada nepoznata osoba koja je pronađena prilikom gašenja požara.

Tijelo u karboniziranom stanju je prevezeno na patologiju varaždinske Opće bolnice, gdje će se izvršiti identifikacija tijela.

Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te su posebnim izvješćem obavijestili nadležno državno odvjetništvo, priopćila je PU varaždinska.