Hrvatski poduzetnik prevarant u Americi dobio tri godine zatvora

Osnivač startupa Bouxtie Renato Librić u lipnju ove godine bio je uhićen zbog krivotvorenja potpisa i pronevjere, a sada je dobio i presudu, javlja Bug.hr.

Podsjetimo, navedeno je kako je Librić od kolovoza 2017. do veljače 2018, na službenim dokumentima krivotvorio potpis direktora jedne velike kompanije. Na tom je dokumentu lažno bila izražena namjera o preuzimanju tvrtke Bouxtie za čak 150 milijuna američkih dolara. S lažiranim je dokumentima uspio ishoditi pozajmicu od 1,5 milijuna dolara, obećao “investitoru”, kompaniji Moose Run, 4% dionica svoje kompanije, da bi u konačnici oko 130.000 dolara podigao s računa a dogovor s investitorima nije ispunio.

I was interviewed in @Forbes! “From Croatia to Silicon Valley: How @Bouxtie found Success” https://t.co/Ea3m69TVyA pic.twitter.com/NtwXg4iThw

— Renato Libric (@renatolibric) November 23, 2016