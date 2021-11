HRVATSKA NE PAMTI OVAKAV POKUŠAJ UBOJSTVA: Vrhovni sud diže kaznu Tomislavu! Bračni par jedva izvukao živu glavu

Autor: D.V

Nevjerojatan slučaj teškog pokušaja ubojstva bračnog para u Iloku dobio je pravosudni nastavak na Vrhovnom sudu. Naime, nakon žalbe tužitelja počinitelju Tomislavu povisila se kazna zatvora sa četiri godine i devet mjeseci na šest godina, a povod brutalnog napada koji je izveo u lipanjskoj noći 2016. još uvijek je potpuno neshvatljiv.

Kako doznaje Danica, Tomislav je supružnike htio do smrti zatući metalnom cijevi jer je muž lovio ribu na Dunavu i to na mjestu gdje ih Tomislav hrani pa to drži svojom pozicijom na koju nitko ne smije doći. Slijedom navedenih uvjerenja, u žalbi na presudu Tomislav je tvrdio kako je bračni par dijelom sam kriv za napad.

A napad se izveo mučki.

Te je večeri oko ponoći, kako se navodi u presudi, vidno razjaren ribolovac upao u kuću supružnika “maskiran gumenom kapom s prorezom za oči, zatim zaogrnut plahtom i s rukavicama na rukama u kojima je držao metalnu vodovodnu cijev dužine 45 cm i težine 800 grama, te u torbi konop, skalpel i kliješta za žicu.”

Mlatio ih nemilosrdno

Tomislav je znao gdje supružnici skrivaju ključ ulaznih vrata pa se ušuljao u dvorište i čekao da par zaspe, vireći kroz prozor. Potom je ušao u dnevni boravak i započeo sumanuti nasrtaj.

Muškarac se prenuo iz sna i uočio Tomislava koji ga je metalnom cijevi počeo mlatiti po glavi i tijelu. Krikovi su probudili ženu koja je počela zazivati pomoć pa je i nju udario u glavu toliko snažno da je pala na krevet. Muž se svim silama odupirao Tomislavu, a žena je izjurila na ulicu vrišteći susjedima da pozovu policiju.

Teško ih je ozlijedio

Službenici su savladali Tomislava, a u bolnici je ustanovljeno kako su nesretni supružnici teško ozlijeđeni. Muškarac je zadobio prijelom lijeve jagodične kosti i ozljede glave i lakta lijeve ruke, a žena puknuće arkade iznad desnog oka.

Tomislava se teretilo da je počinio dva kaznena djela protiv života i tijela – pokušaja teških ubojstava, navodi se presudi.









Supružnici su, prema ovotjednoj presudi, dobili i ukupnu odštetu od oko 100.000 kuna s kamatama i troškovima postupka koju im Tomislav mora platiti za nanošenje ozljeda. No, ta je presuda nepravomoćna i na nju se napadač može žaliti, doznaje Danica.