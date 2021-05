HOROR U DJEČJEM VRTIĆU: Tinejdžer ušetao s mačetom i ubio ni godinu dana staru djecu i odgajateljice

Stravičan zločin dogodio se u utorak ujutro u dječjem vrtiću Aquarela u Brazilu, gdje je tinejdžer s mačetom napao djecu i odgajateljicu.

Osamnaestogodišnjak se ušetao u dječji vrtić u brazilskom gradiću Saudadesu, u južnoj državi Santa Catarina, gdje je ubio troje djece, odgateljicu i zaposlenicu ustanove.

Jedna od odgajateljica bila je 30-godišnja Keli Adriane Aniecevski koja je u vrtiću radila 10 godina, navodi G1, a kao žrtve se spominju još 20-godišnja Mirla, te Sarah, Murilo i Anna, svi u dobi do dvije godine.

tw! / school violence

There was a school attack in SC, Brazil early today. A 18-year-old invaded a elementary school with a machete. Fatal victims are a teacher named Keli, a school staff named Mirla, 20, and three kids, Sarah, Murilo and Anna, all below the age of 2.

