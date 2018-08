GRAĐANI ORGANIZIRAJU STRAŽE! Žele uloviti najtraženije lice s tjeralice, MUP nema ništa protiv!

Autor: S.V.

Policija je proteklih dana na nogama zbog serije provalnih krađa koja se dugo ne pamti na bjelovarskom području.

U samo mjesec dana policiji je prijavljeno 20–ak krađama, a kako trenutno stvari stoje, ne nazire im se kraja, zaključuje Bjelovar.live.

Na meti provalnika najviše se našlo bjelovarsko naselje Trojstveni Markovac gdje se policija u proteklih mjesec dana bilježi nekoliko provalnih krađa. Zabrinutost stanovnika u tom dijelu grada s pravom raste i dobar dio njih se s pravom pita kada će odgovorni krivac napokon pasti u ruke policiji. Posebno ih je šokirao posljednji slučaj provale. Dogodilo se to početkom tjedna kada je nepoznata osoba nasilno ušla u jednu obiteljsku kuću odakle je ukrala nekoliko stotina kuna i potom netragom nestala.

Najtraženija osoba u Bjelovaru

Podmukli kradljivac očito ne misli stati s pljačkama, a policija sumnja kako se radi o muškoj osobi.

Iz PU bjelovarsko–bilogorske su prije nekoliko dana, nakon što su prikupili dovoljno informacija, uglavnom od stanovnika u javnost pustili foto–crtež mlađe muške osobe koju sumnjiče za seriju provalnih krađa.

“Do sada prikupljenim obavijestima utvrđeno je da se radi o osobi starosti od 25 do 30 godina, jače tjelesne građe, visine oko 180 centimetara, svjetlo smeđe kraće kose s malim brčićima”, navode iz policije te uz objavu foto – crteža dodaju kako je muškarac u trenutku kada je viđen na sebi imao bijelu pripijenu majicu kratkih rukava te kratke sive hlače.

Zbog drastičnog porasta provalnih krađa na bjelovarskom području, neki od čitatelja na Facebook profilu Regionalnog portala Bjelovar.live došli su na ideju formiranja ”građanskih straža”, odnosno ”građanske ophodnje” s ciljem pomaganja policiji u hvatanju provalnika.

Građani se žele samoinicijativno organizirati

Okidač za ideju osnivanja ”građanskih straža” nesumnjivo su serije provalnih krađa koje su se u posljednjih mjesec dana dogodile u bjelovarskom naselju Trojstveni Markovac. Tamošnji stanovnici su u nešto više od mjesec dana mogli svjedočiti nekolicini takvih pljački.

Noćne patrole

Kako bi zapravo izgledala ”građanska straža” u slučaju da ikada zaživi?

Građani bi se samoinicijativno okupili i najvjerojatnije noću ”patrolirali” po ulici, naselju ili dijelu grada u kojem je porastao broj pljački.

Premda udruživanja građana u nekakve ”straže” nije ilegalno, policija upozorava kako bi takve ideje vrlo lako mogle krenuti u krivom smjeru. Što ako se napiju pa krenu bauljati po tuđim dvorištima? Što bi građanska patrola učinila ako i kojim slučajem uspiju uhvatiti provalnika? Bi li ga prije predaje policiji dobro ”izbubetala”? Što su slučaju ako neki pametnjaković dođe na ideju da sa sobom ponese kuhinjski nož ili neko vatreno oružje?

Hrpa je to pitanja na koja bi trebalo odgovoriti prije osnivanja i pokretanja bilo kakvih struktura paralelnih policiji.

Policija: Ne smiju se naoružavati i primjenjivati nasilje

“Naravno da građani mogu zadržati osobu koja je zatečena u nekom kaznenom djelu do dolaska policije i uhićenja. No, ne bi se trebali upuštati u ništa više od toga. Naime, ako se nekoliko susjeda dogovori da će jedan drugom malo pripaziti na kuću ili ulicu, to je sve u redu. Na taj način i mogu primijetiti neku sumnjivu osobu i to dojaviti policiju. No, ne smiju se naoružavati i primjenjivati nasilje, ne smiju pretraživati druge osobe ili ih legitimirati. U svakom slučaju preporučam da se građani obavezno konzultiraju s policijom prije provođenja takvih i sličnih inicijativa kao što bi bile ”građanske straže”, kazao je Dražen Medved, glasnogovornik PU bjelovarsko–bilogorske.

“Organiziranje straža može krenuti po zlu”

-Mogu reći da službeno u Mjesnom odboru nismo razgovarali o organiziranju straža ili patrola, kako god ih nazvali. Osobno mislim da to nije potrebno, već umjesto toga trebamo svi biti dobri susjedi i paziti na svoju ali i susjedovu imovinu. Ukoliko vidite nešto sumnjivo odmah nazovite policiju i stvar će biti riješena. Zaista želim napomenuti da je suradnja s policijom u ovakvim slučajevima odlična. To je najbolji način ne samo u Trojstvenom Markovcu već u cijelom Bjelovaru. Organiziranje straža može otići u potpuno krivom smjeru od željenog–kaže Nenad Nekvapil, predsjednik Mjesnog odbora Trojstveni