GORI BARAKA U ZAGREBU: Savsku cestu ispunio crni dim, zaustavljen promet

Autor: M.V.

Na Savskoj ulici, u blizini Vjesnika u Zagrebu buknuo je požar praćen gustim, crnim dimom koji se proteže duž Savske. Kako javljaju iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba zapalila se baraka.

U istoj na svu sreću nitko nije boravio, no kako se sama prostire na oko 100 metara kvadratnih, zagrebački su vatrogasci imali pune ruke posla. Na intervenciju su izašla 22 vatrogasca s čak sedam vozila, a pridružile su im se i kolege iz DVD Kustošija. Radi se o tri vatrogasca i jednim vozilom.

Budući da je samo vatrogasno vozilo parkirano na Savskoj cesti, a i da je područje puno crnog dima, iz ZET-a javljaju kako je ptomet tom prometnicom zaustavljen.

“Zbog tehničke intervencije na Savskoj cesti, tramvaji linija 4, 5, 14 i 17 prometuju preusmjereno. Tramvaji linija 4 i 17 preusmjereno do Ljubljanice, linija 5 prometuje Držićevom preko Novog Zagreba do Prečkog, a linija 14 skraćeno preko Ulice grada Vukovara do okretišta u Heinzelovoj ulici”, govore.