GODINU DANA SE RASPADAO NA BUNDEKU! Mučna sudbina sirotog Tome kojeg nitko nije volio: Jedino se novinar potrudio doznati istinu o kosturu iz šikare

Autor: Robert Valdec

Na MUP-ovoj stranici https://nestali.gov.hr/, još je uvijek raspisana potraga za Lidijom Pale, nestalom davne 1965. godine, tada tek 7-godišnjom djevojčicom! Podaci su šturi: rođena 1958-e, mjesto nestanka: Zagreb, okolnosti nestanka: nepoznate.

Nažalost, nisam uspio pronaći nikog od, možda još živih članova njene obitelji, ali i inače, komunikacija s obiteljima nestalih najčešće je vrlo mučna. ‘Obitelji se u pravilu uvijek nadaju nekom sretnom ishodu, ne žele prihvatiti da njihov sin, brat, kći…, nije među živima. Ne prihvaćaju to ponekad čak i kada postoje forenzički dokazi’, nastavlja I. Kropek i naglašava značaj pravovremenog prijavljivanja nestanka. Nestanak može prijaviti i prijatelj, znanac, susjed… Što potraga prije započne, šanse za pronalaskom su veće.





Nesretnik nije nikome nedostajao

No nestanak 56-godišnjeg Zagrepčanina Tome Z. nije prijavio nitko. Izgleda da nesretnik nije nikome nedostajao – niti bivšoj supruzi, djeci, bratu, prijateljima…

Naprosto, odjednom su ga, u prvoj polovici 2000-ih, prestali viđati i oni rijetki s kojima se u to vrijeme još družio. Neki su možda pomislili da je odselio nekud, neki da je na liječenju…, nitko se nije previše uzbuđivao. Čak izgleda niti rođena djeca. Tomo po svoj prilici i nije bio otac i muž iz snova – sklon alkoholu, depresivan, pokušavao se liječiti nekoliko puta. Po svoj prilici bezuspješno. Obitelj se raspala, on je napustio dom i tko zna kako životario. Spora administracija koja je efikasna samo kada treba utjerivati dugove građanima, pokrenula se tek koncem 2004. godine kada ga nisu uspjeli pronaći na zadnjoj adresi na kojoj je bio prijavljen. Raspisana je, reda radi, potraga. Bez detalja o okolnostima nestanka.

Nepoznati leš u Bundeku

Prije jutarnjeg kolegija redakcije TV emisije ‘Istraga’ u kojoj sam svojevremeno radio, prelistavajući novine uz kavu, ‘zazvonila’ mi je kratka vijest u donjem kutku Crne kronike:

“ Na području Novog Zagreba, u Andrićevoj ulici, nedaleko od jezera Bundek, jučer oko 14.30 sati pronađen je nepoznati muški leš u djelomično mumificiranom stanju, izvijestili su danas u zagrebačkoj policiji. Na tijelu nisu uočene vidljive ozlijede koje bi ukazivale na nasilnu smrt, kao ni dokumenti kojima bi se utvrdio identitet.

Nakon očevida mrtvo je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi utvrđivanja identiteta te okolnosti i uzroka smrti.“

Radnik Zrinjevca naišao na šokantan prizor

U to su se vrijeme obavljali radovi na uređenju parka Bundek, jedne od najstarijih zagrebačkih šoderica s južne strane Save, područja obraslog šumom, gustom šikarom unutar kojeg se pružalo nekoliko spojenih jezera nastalih davnim vađenjem šljunka kojim se gradio Novi Zagreb. Još 60-ih tamo je bilo kakvo-takvo uređeno kupalište i sunčalište, no ubrzo je Bundek zaboravljen, prepušten divljanju prirode. Omeđeno savskim nasipom, dvjema frekventnim prometnicama, te naseljem s novogradnjama, područje oko jezera postalo je ‘prašuma u srcu grada’, koju su posjećivali rijetki ribolovci, poneki šetač ili zaljubljeni parovi… Na istočnom rubu raspadale su se napuštene montažne nastambe u kojima su nekada bili smješteni građevinski radnici, no s vremenom su postale odlagališta otpada, skrovište narkomana, i ljetno obitavalište beskućnika. Kroz gustiše su se šuljali fazani, zečevi, lisice, u jezera su čak od nekuda po Savi doselili dabrovi, vidre…









I napokon, gradske su vlasti odlučile raskrčiti džunglu, urediti okoliš i izgraditi park. Moćni strojevi, malčeri, mljeli su šikaru, a tamo gdje oni nisu mogli prići, čistilo se ručno – mačetama, kosama, motikama. Na jednom takvom nepristupačnom mjestu Ivica Balinčić, radnik gradskog poduzeća Zrinjevac je, raščišćavajući gustiš naišao na šokantan prizor: ogoljelu ljudsku lubanju, ostatke kostura, raspadnutu odjeću… Pozvana je odmah policija, mrtvozornici…

Obitelj nije željela pričati o nestalom članu

Sve to u onoj sitnoj, kratkoj vijesti u novinama nije bilo opisano. A vijest niti narednih dana nije dobila svoj nastavak niti epilog. U redakciji smo odlučili baciti se na posao, istražiti o čemu se zapravo radi, pokušati ogoljelom kosturu pokraj kojeg su tko zna koliko dugo prolazili šetači, dati ime i prezime.

I nakon duge i pomne istrage, uspjeli smo. Klupko se počelo razmotavati. Kod ostataka tijela pronađeni su i osobni dokumenti na ime Tome Z. Došli smo i do njegove obitelji, ali nitko od njih nije želio razgovarati s novinarima. Čak niti pokušati objasniti zašto nisu prijavili njegov nestanak. Nešto više sreće imali smo s njegovim bratom, vlasnikom jednog zagrebačkog restorana, koji nije želio stati ispred kamere, no ispričao je kako je s pokojnikom odavno ‘ohladio’ odnose, uglavnom zbog njegovih loših životnih navika. Tek je ponekad znao navratiti do njega, brat bi ga nahranio, u džep mu tutnuo nešto novca, ali i ti su se dolasci prorijedili i s vremenom prestali. Na sudskoj smo medicini uspjeli doznati kako je od smrti do pronalaska tijela nesretnika moralo proći bar godinu dana. A neslužbeno smo i iz policije iščeprkali detalje koji su nam pomogli donekle dočarati zadnje trenutke Tome Z.









Pokraj tijela pronađen je žilet

Posljednji službeni podatak o njemu, nakon duljeg navlačenja, pronašli smo u Psihijatrijskoj bolnici u Vrapču gdje je bio na liječenju u ožujku 2004. godine. Nakon što je otpušten, o njemu više nije postojao nikakav trag. Nije imao stalnog, stvarnog prebivališta, no ‘motao’ se uglavnom u blizini kvarta u kojem su mu živjela djeca. Je li ih potajno promatrao? Želio biti u njihovoj blizini? Bilo je rano proljeće. Možda omamljen alkoholom, shrvan depresijom neizliječenom u Vrapču, Tomo se po navici motao u blizini novozagrebačkog naselja, uz rubove Bundeka. Možda je noćio u napuštenim barakama? To nećemo nikada saznati. Ali detalj naveden u policijskom očevidniku možda baca dodatno svjetlo – pokraj njegovih ostataka pronađen je stari, hrđavi žilet. Polako smo pokušali rekonstruirati što se je zbivalo…

Tomo je besciljno lutao, motao se u blizini zgrade u kojoj je nekada živio s obitelji. Zacijelo je u trgovini kupio neku bocu žestokog pića, a u džepovima mu je vjerojatno preostalo i nekakvih tableta prepisanih u psihijatrijskoj bolnici. Loša kombinacija. Jako loša. Alkohol, antidepresivi, depresija, besperspektivnost, siromaštvo, očaj… Shrvan, zavukao se duboko u gustiš na Bundeku, ispraznio bocu do kraja, pa posegnuo za žiletom. Bol vjerojatno nije niti osjećao dok mu je krv isticala iz prerezanih žila.

Ožujak, kišni dani, pa travanjsko zatopljenje koje je zazelenilo gustiš, žbunje se rascvalo, razlistalo, prekrivši tijelo nesretnika, zelena grobnica od trnja zatvorila se. Ostalo su napravili kukci, životinje…Ljeto, pa jesenske kiše, zima, snijeg… I da te 2005. godine gradske vlasti nisu napokon odlučile raščistiti tu zapuštenu, neprobojnu šikaru, da je prošla još koja godina i da je, umjesto radnika Zrinjevca koji je ručno krčio šipražje ondje prošao kakav moćni stroj, Tomo Z. i danas bi bio na popisu nestalih za kojima ne traga nitko.