(FOTO) TERORISTIČKI NAPAD U ŠVEDSKOJ: Mladić nožem ranio osam osoba

Na jugu Švedske, u gradu Vetlanda, tijekom dana odvio se, kako ga policija karakterizira, teroristički napad. Naime, mladić u dvadesetim godinama navodno je nožem napao prolaznike te ranio njih osam.

Neki od njih teže su, a neki lakše ozlijeđeni.

Kako navode svjetski mediji, mladić je uhićen, a prije uhićenja policija ga je ranila hitcem iz pištolja pa je umjesto u zatvor odvezen u bolnicu gdje se nalazi pod naoružanom policijskom pratnjom.

Ponovimo, policija slučaj tretira kao teroristički napada, no nije poznat motiv istoga.

Na objavama na društvenim mrežama objavljene su fotografije akcije.

