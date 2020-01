(FOTO) Ostavio štence i njihovu mamu u kutiji. Volonteri ju pronašli mrtvu:’ Vjerojatno je trčala za vlasnikom’

Autor: Dnevno

Nažalost, više se ne čudimo onima koji ubijaju, odbacuju, napuštaju kućne ljubimce, ali ovo što se dogodilo u Splitu je horor koji ne može proći bez reakcija i želje da se ova osoba što prije pronađe.

Kako je objavljeno na Facebook stranici Zaklade za zaštitu životinja Split, nepoznati je muškarac u noći s 23.01. na 24.01. pred skloništem ostavio kutiju u kojoj su se nalazili štenci i njihova majka.

Nažalost, predivan bijeli pas pronađen je mrtav, nekoliko stotina metara, na magistrali, od mjesta gdje ih je bešćutan vlasnik ostavio, vjerojatno jer je jadna trčala za svojim dotadašnjim vlasnikom, vukući za sobom i lajnu.

Volontere je tako dočekao horor na cesti, a potom i četiri štenca oko kojih se moraju pobrinuti. Ma, pobrinuli bi se oni i za njihovu mamu, samo da je ostala živa. Ukoliko prepoznate osobu s fotografija, apeliramo da se javite NO KILL skloništu Animalis Centrum.

Njihovu objavu i fotografije s muškarcem prenosimo kroz galeriju i u nastavku teksta, u nadi da će netko prepoznati ovog muškarca, ali i kako bi maleni štenci pronašli što prije dom i onoga tko će ih voljeti.

”[ UŽAS PRED SKLONIŠTEM] [UZNEMIRAVAJUĆI SADRŽAJ] [ MOLIMO SVAKU KORISNU INFORMACIJU]

Danas 24.1.2020. u 6 i 13 minuta( napomena: na snimkama nadzorne kamere sat pokazuje sat naprijed), muška osoba iz smjera maslinika pokraj skloništa, s kapuljačom na glavi, dobi otprilike 30- 50 godina, ostavio je kutiju pred ogradom skloništa. Trideset sekundi poslije njegova odlaska, iz kutije je iskočio bijeli pas, koji je nosio ogrlicu te povodnik koji je vukao za sobom. Prema snimci nadzorne kamere, bijeli pas se pred skloništem zadržao do 7.03, a zatim se udaljava prema magistrali.

Po dolasku djelatnika skloništa u 7.50, oni pronalaze kutiju u kojoj se nalaze četiri štenca ( na fotografijama, ženka i tri mužjaka). Nažalost, bijeli pas, pretpostavljamo njihova majka pronađena je par stotina metara dalje, na magistrali, pregažena. Ona nije označena mikročipom ili je on ispao od siline udarca.

MOLIMO SVE koji prepoznaju osobu sa snimke, bijelu kujicu ili pak štence i imaju više informacija da nas kontaktiraju. OVAJ PUT ćemo doći do osobe koja je ovo napravila, molimo vas da nam u tome pomognete. 😨😨😨🐶❤️”