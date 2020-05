(FOTO) NOVI NAPAD PASA: Mirna šetnja pretvorila se u pravi horor! Žena zadobila duboke ugrizne rane!

Autor: Dnevno

Jedna obična, svakodnevna, šetnja ljubimca, poznatoj kolumnistici Andrei Tintor pretvorila se u najgoru noćnu moru svakog odgovornog vlasnika psa.

Usprskos tome što konstantno upozoravamo na to da pas mora biti na povodcu i dalje ima onih koji će psa šetati bez istog, jer ‘neće on ništa’. Koliko puta ste to čuli?

Iako većina svoje kućne ljubimce drži na povodcu, zbog onog manjeg broja izrazito neodgovornih vlasnika, sve više u medijima možete čitati o napadima pasa.

Novi napad dogodio se Andrei Tintor i njenom psu, kada su ih druga dva psa, naravno bez povodca, napala.

Da, žena se spasila, kao i njen pas, ali trauma koju je proživjela vjerojatno će ju pratiti ostatak života.

Izgrižena s ranama dubokim i do pet centimetara i krvavim psom, svoju priču podijelila je putem Facebooka.

U pokušaju da obrani svog psa, ženu su napala dva psa, od čega jedan aljaški malamut, zadobila je zastrašujuće rane, iako su prolaznici promptno reagirali i spasili nju i njenog psa. Hitna j došla na vrijeme, pozvana policija, stoga je za očekivati kako će neodgovorni vlasnici biti konačno kažnjeni.

Ipak, uistinu je za zapitati se što je u glavama tih ljudi i trebaju li biti poslani na psihološku procjenu i/ili liječenje kako bi shvatili da ovim svojim činom ugrožavaju tuđi život. Zadnja u nizu bila je ona i njen pas, a što bi bilo da je to bilo dijete koje se igralo u blizini? Što bi bilo da ju nitko nije mogao spasiti, kao što su uspjeli nju? Što bi bilo da niti ona nije spašena na vrijeme? Strah nas je i pomisliti.

Ovim putem još jednom apeliramo na sve vlasnike pasa – vodite svoje ljubimce na povodcima, jer ih u jednom trenutku nećet niti znati a niti moći kontrolirati ih, a posljedice će biti kobne! Povodci nisu tu da sputavaju slobodu vašem ljubimcu, već radi sigurnosti svih nas i naših ljubimaca!